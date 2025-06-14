檢方喊「對不起死者」　媽媽嘴老闆曝12年前細節：唯一武器是透明

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檢方喊「對不起死者」害慘他！呂炳宏談法庭直播：讓我多點武器

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，呂炳宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲呂炳宏說明當年細節。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2013年新北市八里媽媽嘴咖啡店雙屍命案震驚社會，當時經過一個多月的偵辦，檢方認定全案為女店長謝依涵所為，排除呂炳宏等3人為共犯。呂炳宏今日發文，憶起2013年3月13日所發生的事，坦言當時作為被告的他，沒有任何武器可以對抗，「我在想假使我有法庭直播的話～可能能讓我有多點武器」。

呂炳宏在臉書發文表示，2013年3月13日上午9時，重開了媽媽嘴案第二次羈押庭，當天7時，媽媽帶著2歲的大兒子上課，孩子還在門口和他抱抱。他當時心想，「或許今天羈押庭後，可能再也見不到我兒子長大！回到書房，坐在地上，我忍不住痛哭，這是案件中我唯一一次的痛哭」。

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接著，呂炳宏打起精神，穿上西裝外套，並抱著交保以來，整理出來的資料本。法庭上，檢察官開始說控訴的理由，而他在紙上一點一點，用顫抖的手記錄，「這時我才第一次知道檢察官的理由，謝的自白、燒金紙、金紙店老闆娘、自由時報拍到股東在大清洗、台北投資失利、死亡時間、死者發現時間，一共講了九點理由要羈押我」。

呂炳宏照著這九點，一個一個把資料本內的資料，拿出來給法官，並逐一說明，「案發當天晚上在辦公室整理資料，做標籤、寄E-mail。我沒有殺人犯意，公司、財產一切正常，小朋友也剛生，沒有犯意。沒有燒金紙，我也不認識燒金紙的老闆娘，有證據就拿出來一刀斃命。股東也沒有大清洗，那天在教啤酒，材料、做法清單、客人資料」。

▲▼ 媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏洗刷殺人罪嫌但幾乎已被名譽處決。（圖／豈有此呂）

▲呂炳宏洗刷殺人罪嫌，但幾乎已被名譽處決。（圖／豈有此呂）

然而檢方卻站起來，說他們有一刀斃命的照片，還不承認嗎？並告訴法官「案發時間、棄屍時間時都有一台Yaris在現場，而Yaris就是呂炳宏的車。」結果呂炳宏看到後，則說這台車是隔壁林老闆的車，所以對方當然會停在自己家、自己的車位，「這不是我的車」。之後法官要呂炳宏畫出隔壁林老闆車子的位置，簽名畫押，下午也就讓他交保。

呂炳宏回家後看電視，看見檢方因「三人順利微笑交保」，而向死者道歉。但他認為，「查不出真相才對不起死者，怎麼會沒羈押我們叫對不起死者。這不是在跟全台灣所有人宣布說『我們三人就是犯人』嗎？」後來他和律師決定去找檢察官，提供他們這幾天找到的證據。

►免羈押！八里雙屍案3嫌嘴角上揚　檢察官：對不起死者

起初，檢察官還是一副高高在上，問說「你是來要自首的嗎？」呂炳宏則說沒有，「我有一些證據，不知道檢察官有沒有蒐集到，但你又不問我，我只好約你來給你看看我蒐集的證據。跟我的清白其實沒什麼關係。」這時候，檢察官的態度才稍稍轉變，問呂炳宏有沒有覺得要調查的方向？「我問檢察官男朋友有沒有去他家查，NB會不會在他家？檢察官問旁邊的事務官，沒有！」

3月16日，檢察官帶隊搜索男友家，「NB、銀行保險箱鑰匙、摩托車都在男友家找到，銀行保險箱一開，就找到變裝工具、墨鏡、假髮、死者身分證、存摺。這些都是從男友家找到。」一直到這時，呂炳宏等三人的嫌疑才被排除。

呂炳宏說，「案發時間是2/16，到3/16才搜索男友家，足足過了一個月，巷口攝影機證據都已覆蓋，當然也排除男友嫌疑了」。

呂炳宏直言，檢方當時說的「『對不起死者』就是『高級法律人的本位主義』」，他作為被告，實在沒有任何武器可以對抗，他一直到開庭，才知道自己被羈押的理由；明明當庭一一依照證據反駁，外界卻無從得知；檢察官的「對不起死者」多道貌岸然、回頭看多可笑；檢方對媒體的表演，他也無從反抗。

▲▼八里雙屍案媽媽嘴咖啡老闆呂炳宏變妝前後。（圖／呂炳宏提供）

▲呂炳宏。（圖／呂炳宏提供）

呂炳宏表示，法庭直播吵得沸沸揚揚，他心想，當時如果有法庭直播的話，可能可以讓他有多點武器，而不是把法庭上的事變黑箱；他不會因為檢察官的一句「對不起死者」，而被當成可惡的殺人犯；他反駁的論點，也可以讓公眾判斷對錯，不會只有一方說法。

對於法庭直播，有法官認為「法庭直播只是公開審理的一種」、「法律專業人士容易陷入舞台效果表演而非專業辯論本身」、「被害人的被害過程被攤開在全國人民前面」等，且有五大弊端，包含「會侵害被告訴訟權、訴訟參與者人格權、違反無罪推定原則、妨礙發現真實的訴訟目的、侵蝕司法獨立的核心價值」。

但呂炳宏就不解，「法庭不直播，檢察官出來說句『對不起死者』，就沒有您說的這些弊端嗎？」以他的經歷來說，他清楚感受到，「人民大眾會容易發生斷章取義的印象審判產生偏見預斷心證」，而他唯一想到的武器，就是盡量透明，所以他選擇接受專訪、準時到警局簽到、盡量回答問題、保持平靜並不閃躲，「幸運的給我一個不起訴」。

本文經呂炳宏授權引用

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