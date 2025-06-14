伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

▲聯合國秘書長古特瑞斯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列聲稱國家存亡受到核武威脅，於是向伊朗發動被稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，攻擊伊朗多個軍事與核設施，成功殲滅伊朗軍方高層和科學家，引發伊朗向以色列中部、北部發射數百枚飛彈與火箭彈報復。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在社群發聲，呼籲雙方冷靜。

根據《以色列時報》，自從以色列針對伊朗核武計畫發動「先發制人」的打擊，引發伊朗向以色列發射多枚導彈與火箭彈後，聯合國秘書長古特瑞斯透過社群平台X發文表示，「衝突升級希望能夠到此為止！是時候停止了，和平與外交必須佔上風。」

根據日媒《TBS News》、《耶路撒冷郵報》，自從以色列、伊朗緊張情勢升級後，伊朗要求聯合國安全理事會召開緊急會議，期盼藉由國際力量撻伐以色列所發動的突襲行動，只見伊朗、以色列兩國駐聯合國大使在會議桌上唇槍舌戰，雙方互相痛批對方的不是，不願意做出半點退讓。

▼伊朗常駐聯合國大使伊拉瓦尼出席安理會緊急會議後發表演說。（圖／路透）

▲以色列駐聯合國大使丹儂在安理會緊急會議上指控伊朗高度發展核武。（圖／路透）

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）譴責以色列的攻擊行動，認為以國此舉已違反聯合國憲章、構成其所禁止的侵略行為，且針對核武設施的攻擊，更讓多條人命陷入危險，嚴重缺乏人道主義，「這不僅是針對單一國家所發動的攻擊，而是直接對國際秩序、聯合國憲章構成攻擊。」

對此，以色列常駐聯合國代表丹儂（Danny Danon）則反駁，表示伊朗正朝以色獵人口密集的區域進行攻擊，而非針對軍事基地，「試想伊朗這個過於偏激的政權，一旦決定將核彈頭搭載在導彈上，則其嚴重後果根本難以想像！」

丹儂隨後站在以色列的立場辯護，認為聯合國安理會並無法阻止伊朗持續發展核武，導致以色列為了捍衛自身國防安全，才會在取得精準的情報後做出攻擊伊朗的決定，聲稱以色列只是盡了各國必須行使的義務，出動攻擊違反國際義務的伊朗。