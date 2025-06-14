　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

▲▼聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。（圖／路透）

▲聯合國秘書長古特瑞斯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列聲稱國家存亡受到核武威脅，於是向伊朗發動被稱為「崛起之獅」（Rising Lion）的突襲行動，攻擊伊朗多個軍事與核設施，成功殲滅伊朗軍方高層和科學家，引發伊朗向以色列中部、北部發射數百枚飛彈與火箭彈報復。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）在社群發聲，呼籲雙方冷靜。

根據《以色列時報》，自從以色列針對伊朗核武計畫發動「先發制人」的打擊，引發伊朗向以色列發射多枚導彈與火箭彈後，聯合國秘書長古特瑞斯透過社群平台X發文表示，「衝突升級希望能夠到此為止！是時候停止了，和平與外交必須佔上風。」

根據日媒《TBS News》、《耶路撒冷郵報》，自從以色列、伊朗緊張情勢升級後，伊朗要求聯合國安全理事會召開緊急會議，期盼藉由國際力量撻伐以色列所發動的突襲行動，只見伊朗、以色列兩國駐聯合國大使在會議桌上唇槍舌戰，雙方互相痛批對方的不是，不願意做出半點退讓。

▼伊朗常駐聯合國大使伊拉瓦尼出席安理會緊急會議後發表演說。（圖／路透）

▲▼伊朗常駐聯合國大使伊拉瓦尼出席安理會緊急會議後發表演說。（圖／路透）▲▼以色列駐聯合國大使丹儂在安理會緊急會議上指控伊朗高度發展核武。（圖／路透）

▲以色列駐聯合國大使丹儂在安理會緊急會議上指控伊朗高度發展核武。（圖／路透）

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）譴責以色列的攻擊行動，認為以國此舉已違反聯合國憲章、構成其所禁止的侵略行為，且針對核武設施的攻擊，更讓多條人命陷入危險，嚴重缺乏人道主義，「這不僅是針對單一國家所發動的攻擊，而是直接對國際秩序、聯合國憲章構成攻擊。」

對此，以色列常駐聯合國代表丹儂（Danny Danon）則反駁，表示伊朗正朝以色獵人口密集的區域進行攻擊，而非針對軍事基地，「試想伊朗這個過於偏激的政權，一旦決定將核彈頭搭載在導彈上，則其嚴重後果根本難以想像！」

丹儂隨後站在以色列的立場辯護，認為聯合國安理會並無法阻止伊朗持續發展核武，導致以色列為了捍衛自身國防安全，才會在取得精準的情報後做出攻擊伊朗的決定，聲稱以色列只是盡了各國必須行使的義務，出動攻擊違反國際義務的伊朗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保外就醫不到8小時　林明佐病情惡化送急診
幕後／大罷免遇亂流！綠營祭5招要當「罷團最強側翼」
快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度
BTS柾國剛退伍就炎上！帽子標語觸地雷　他道歉：即刻銷毀
伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：攻擊美國將面臨嚴重後果
蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

以色列「鐵穹」護國畫面曝！深夜攔截伊朗150枚導彈　僅2人死亡

以色列「摩薩德」行動影片曝光！低調滲透　精準摧毀伊朗基地

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回！感動喊：比被偷時還漂亮

「推翻政權」才是真正目的？以色列把伊朗高級將領轟到近乎團滅

伊朗導彈襲擊以色列！「巨大殘骸」墜落街頭　房屋車輛嚴重毀損

登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

伊朗回擊150枚飛彈釀1死　以駐美大使：我們正與伊朗政權交戰

伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

以色列「鐵穹」護國畫面曝！深夜攔截伊朗150枚導彈　僅2人死亡

以色列「摩薩德」行動影片曝光！低調滲透　精準摧毀伊朗基地

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回！感動喊：比被偷時還漂亮

「推翻政權」才是真正目的？以色列把伊朗高級將領轟到近乎團滅

伊朗導彈襲擊以色列！「巨大殘骸」墜落街頭　房屋車輛嚴重毀損

登機前最後合影！英一家4口返印度探親　回程遇死劫

伊朗回擊150枚飛彈釀1死　以駐美大使：我們正與伊朗政權交戰

伊朗「擊落2架」以色列F-35戰鬥機　俘虜女飛行員！殘骸照曝光

快訊／前刑事戰將林明佐「保外就醫不到8小時」　病情惡化進急診

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

孫燕姿出道25年首登北京鳥巢開唱　「驚見3大咖明星」隱身觀眾席

李蒨蓉認了「求歡被拒很受傷」！結婚21年改玩預約制 尪：真的很累

美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

江庭毅、王興楷關鍵安打！雷皓博4局狂飆7K　桃園市奪玉山盃季軍

快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

「阿拉伯親王跟我募款」還會公開表揚　男衝銀行匯1萬6險遭詐

大谷連8場安打中斷、山本挨轟氣到想摔手套　道奇2比6不敵巨人

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

國際熱門新聞

以色列宣布「關閉全球使館」

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

快訊／伊朗第四波反擊以色列　耶路撒冷傳爆炸

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

即／伊朗退出核談判

剖腹產打麻醉...醫師性侵孕婦！畫面全被拍

以色列「木馬屠城」奇襲　伊朗高層遭團滅

伊朗導彈襲擊以色列　巨大殘骸墜落街頭

快訊／伊朗首都機場傳爆炸　畫面曝

男赴印度完成亡妻遺願！搭機卻遇死劫

2周內決定稅率　川普點名15國：接受或拉倒

以軍襲伊朗釀78死　軍事領導層全殞命

川普早知以要打伊朗　各國反應一次看

更多熱門

相關新聞

以色列「鐵穹」護國畫面曝　攔截導彈僅2人亡

以色列「鐵穹」護國畫面曝　攔截導彈僅2人亡

伊朗夜間向以色列中部的特拉維夫發射多枚導彈與火箭彈，不過幾乎遭到以色列的防空系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截，至今已有2人死亡。

以色列摩薩德「突擊伊朗基地」影片曝

以色列摩薩德「突擊伊朗基地」影片曝

以色列真正目的　恐是「推翻伊朗政權」

以色列真正目的　恐是「推翻伊朗政權」

伊朗導彈襲擊以色列　巨大殘骸墜落街頭

伊朗導彈襲擊以色列　巨大殘骸墜落街頭

以色列駐美大使：我們正與伊朗政權交戰

以色列駐美大使：我們正與伊朗政權交戰

關鍵字：

國際焦點伊朗以色列

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

以色列宣布「關閉全球使館」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面