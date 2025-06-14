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賓士雨天「瘋狂急剎」挑釁1分鐘　結局讓網笑了：快喊這裡不能停車

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣台61線（西濱快速公路）王功路段13日發生一起車禍事故，一名駕駛行駛該路段時遭到前方一輛賓士不斷剎車挑釁，沒想到賓士最後疑似打滑自撞護欄，整個過程都被行車紀錄器拍下。影片曝光後，立刻引發網友熱議，許多人直呼根本是「最快現世報！」

網友在臉書「爆料公社」貼出影片，事件發生在13日下午3點多，影片中駕駛行經在台61線王功路段外線，由於下雨因素導致視線非常差，下一秒一輛賓士突然從內線切到他的前方，接著開始不斷剎車挑釁，只要他切到內線，賓士就跟到內線，切到外線就跟到外線。

▲▼台61賓士挑釁完自撞。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲▼台61賓士挑釁完自撞。（圖／翻攝自爆料公社）

▲賓士挑釁大約1分鐘，不久後就發生自撞事故。（圖／翻攝自爆料公社）

賓士整整挑釁了大約1分鐘，接著才加速離開現場，駕駛也沒有計較，看著賓士逐漸遠離，沒想到幾秒後卻發現賓士疑似因積水打滑，在一處彎道自撞外側護欄。

影片曝光後，立刻引發網友熱議，有人說，「積水那麼嚴重還飆，矽鶴（諧音：死好）」、「記得還是要檢舉他，讓他修好後還是不能開出來」、「修養真好，沒有笑出來」、「現世報來得太快就像龍捲風」、「感謝樓主讓我們看到完美的結局」、「是我的話，就打開車窗大喊，這邊不能停車啦」、「笑死，記得檢舉他，讓他死而無憾」。

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