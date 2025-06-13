黑板變觸控大電視！台南智慧教室全面到位　學生上課不無聊

▲台南市全面完成智慧教室建置，學生在觸控大電視前積極參與互動課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

從冷氣到大電視，台南市全面翻新教室設備，為13萬名學生打造無塵、互動、數位化的全新學習環境，市府自2018年至今投入近5億5000萬元，全面完成高國中小普通班教室的智慧型觸控大電視與琺瑯水擦黑板建置，打造全台首座全數智慧教室完備的直轄市，讓學生從開學第一天就身歷其境感受「科技上課」的魅力。

市長黃偉哲表示，教育建設是一座城市最長遠也最值得的投資。這項全市升級行動，讓台南在全國率先完成智慧教室硬體更新，不僅為教育數位轉型立下里程碑，也讓孩子們在無粉塵、無異味的健康教室中快樂學習。他強調，市府將持續擴大投資教育，為下一代創造安心又創新的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，此次升級包含全市所有高國中小普通班教室，共計超過13萬名學生受惠。新型觸控大電視支援多點互動、多媒體播放，不但取代過往老舊投影機，更提升教師備課彈性與學生專注度。琺瑯水擦黑板則以高耐用、零粉塵著稱，有效守護密閉教室內的呼吸健康。教育局也將同步開辦師資研習班，協助教師駕馭數位設備，真正讓硬體升級轉化為教學效能提升。

多所學校師生也對新設備給予高度評價。教師普遍反映，新設備畫面清晰、觸控反應靈敏，教學過程更流暢；學生則認為「像在玩平板一樣」，能直接參與課程互動，學習變得更有趣、更主動。教育局強調，智慧教室的推進不只是科技設備升級，更是城市教育邁向未來的重要一步。