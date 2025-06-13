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【廣編】朝和生醫首度參展「女子月月有特展」　以愛守護女性全周期健康

朝和生醫首度參展「女子月月有特展」　以愛守護女性全周期健康（圖／朝和生醫提供）

【廣編特輯】

圖、文／朝和生醫提供

專注女性養生的保健品牌「朝和生醫」（Zhaohe Health），將於2025年6月13日（五）至15日（日），參加在台北圓山花博爭豔館舉行的「2025女子月月有特展」，展位位於305號。特展以「妳愛，予愛」為主題，關注女性在生理期、備孕期、更年期等人生階段的多元需求，理念正與朝和生醫「以愛守護」的初心不謀而合。

自2023年創立以來，朝和生醫致力於深耕女性營養補養領域，從生理調理、孕前準備到熟齡保養，打造出一套兼具科學與生活美學的完整解決方案。本次參展推出多款明星商品優惠，包括由日本知名女星田中千繪代言、話題熱銷的「吃的外泌體」—【雪之肌覓】，祭出買一送一、買二送三的超值組合；私密養護的【私覓之莓】及補鐵好物【月月紅潤】則同步下殺近五折，體現「讓好產品更易入手」的品牌理念。

現場更規劃兩大互動亮點：「怪美的表情扇」邀請女孩展現自信魅力；「girl power 閨泌幸運籤」則以趣味籤詩傳遞身心祝福。完成指定任務即可獲得限量小禮及專屬折扣，誠摯邀請民眾號召姊妹到場體驗健康與美麗的新能量。

這是朝和生醫首次公開參展，也為七月即將登場的台灣生技展暖身。團隊期盼透過面對面互動，更貼近消費者需求，持續優化產品配方，將安全、有效且貼近生活的保健品，帶給每一位值得被好好照顧的女性。
 

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