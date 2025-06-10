女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」：碰過我會對其他人沒興趣

▲國小女師與學務主任發生婚外情。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

北部某小學的學務主任阿明（化名）與妻子結婚多年，沒想到他竟與校內的社會老師小美（化名）發生婚外情，因而雙雙被妻子告上法院。法官審理後，判阿明、小美須連帶賠償20萬元，全案仍可上訴。

據了解，阿明與小美是北部某小學的學務主任、社會老師，2人均已婚、有小孩。怎料阿明的正宮2024年5月間，意外發現阿明與小美來往不正常，有不正當的關係，於是展開調查。

沒想到，正宮調查後發現，丈夫時常跟小美討論私密事，小美更稱「因為我就說如果你碰過我，你就不會想對其他女生有興趣，我的身材這麼好」、「我是佼佼者，而且我的肌膚保養還不錯吧」。丈夫則是回應「你在講一講…我都、我又興奮了，怎麼會這樣」，彼此之間的對話相當露骨。

▲國小女師與學務主任發生婚外情。（示意圖／123RF）



正宮得知以後，感到相當憤怒，將2人雙雙告上法院，並且求償100萬元。阿明對此則辯稱，妻子所提出的證據，都是行車紀錄器影像的譯文，無法辨識男女之人分別為何，有變造之疑慮，也沒有辦法便是真實性。

小美則是指稱，正宮所出示的影片、譯文內容，都不是她與阿明的對話，且這些證據是正宮主觀意見表示，不足採為證據，應予駁回。

不過，由於行車紀錄器影像當中，有拍攝到車內的裝飾玩偶，說話的男子、女子也都是同一人。且對於在車內共處時被拍下的照片，阿明、小美均坦承是自己，因此法官認為譯文對話中，男子為阿明等情況，均屬有據、勘予採信。

法官經過審理後，最終判阿明、小美須連帶賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。