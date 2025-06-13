克服地面濕滑泥濘　第四作戰區重砲保養射擊





軍聞社／記者林庭暉12日台北電

為驗證部隊訓練成果，國軍第四作戰區12日續於屏東地區實施「重砲保養射擊」任務，由43砲指部參演，共計18門155榴彈牽引砲，依序進行「檢驗射擊」、「同時彈著」與「高射界」三項科目，驗證指管機制與砲班官兵對射擊程序的熟練度。

與昨（11）日豔陽高照、悶熱的天氣截然不同，今日射場下起陣雨，火砲射擊引發的震波激起泥土飛濺、地面也更加濕滑泥濘；然而，砲班官兵仍然全神貫注，聽從射擊指揮所的號令，精準完成各項射擊任務，展現官兵高昂士氣與訓練成果。