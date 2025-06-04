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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

相中嘉義成無人機發展重鎮　中科院攜中正大學組供應鏈

▲靜態展示解說紅雀三型無人機。

軍聞社／記者蔡枋澐嘉義3日電

為積極響應國家五大信賴產業發展策略，國家中山科學研究院繼與臺大等三校簽訂策略聯盟後，今（3）日再攜手國立中正大學簽署「合作備忘錄」，持續在民雄航太暨無人機產業園區，融注產官學研各界的能量，以及結合嘉義太保亞創中心及未來的飛試基地，構築一條龍式的非紅供應鏈。

簽約典禮於國立中正大學禮堂國際會議廳舉行，在嘉義縣長翁章梁及無人機企業嘉賓的見證下，由中科院院長李中將和中正大學校長蔡少正簽署合作備忘錄，正式開啟產學研在地交流的契機，並積極深化園區內人才培育、法規、營運、科研合作、測評、遙導通訊、資安、AI治理、數位孿生與AI技術應用等實務工作，提升國防自主研發實力，共同達成國家無人機政策目標。

中科院攜手中正大學　打造無人機非紅供應鏈。（圖／軍聞社）

中科院表示，政府規劃將嘉義打造為無人機產業發展重鎮，擁有豐沛學術能量和絕佳地利的中正大學，投入該校在AI、資安、精密製造等領域上的卓越實力，未來將能為民雄園區提供關鍵人才與技術支持，加速產業技術創新與應用落地，打造國內無人機產業生態聚落。

中科院指出，該院以國防武器研製為核心任務，長期深耕無人載具系統，肩負起無人機產業發展的火車頭，投入AI算力中心、高低速風洞、智慧製造等基礎建設，並注入無人載具ODM/OEM經驗，協助進駐廠商實現敏捷開發、迭代運算、快速量產、成本降低及世代演繹等創新優勢；同時結合中正大學學研能量，共同引領產業聚落快速成形、生生不息，不僅為地方繁榮帶來加乘助益，也能提升臺灣無人機產業的國際競爭力。

另外，現場除靜態展示各型無人機外，也特別公開中科院與雷虎公司合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」，以及中科院「勁蜂一型無人機」，擊靶成功紀實影片；而「紅雀三型無人機」則展示垂直起降、轉態飛行、定翼巡航、目標追蹤等性能，且可不受地形限制進行起降及實施偵蒐任務。

▼中科院「勁蜂一型無人機」擊毀海上鋼靶影片。

▲▼中科院「勁蜂一型無人機」擊毀海上鋼靶影片。（圖／軍聞社）

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