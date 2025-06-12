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原民會公告祭儀假實施方式　符合身分可放假3天

▲▼原民會公告祭儀假實施方式，符合身分可放假3天。圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

▲原民會公告祭儀假實施方式，符合身分可放假3天。圖／翻攝自Facebook／原住民族委員會）

記者楊庭蒝／綜合報導

原住民族委員會（原民會）正式公告，自今年（民國114年）5月30日起，原住民族歲時祭儀假期正式納入《紀念日及節日實施條例》，凡具原住民身分者，可依所屬民族的傳統祭儀期間申請最多三天假期，期間得連續或分次請假，無須提供參與活動證明，藉以保障族人返鄉參與祭儀的權利與文化傳承。

原民會說明，此假別屬於國定假日性質，僅適用於具法定原住民身分的民眾。請假者除可依自身所屬族群的祭儀時段請假外，亦可選擇配偶或父母直系尊親屬的族群祭儀時段申請。族人於請假時應主動備妥如戶籍謄本等身分文件，以利雇主審核。

此外，因部分單位及企業機構具輪班、留守等特殊人力安排，原民會也呼籲各界及早進行內部制度調整，避免影響運作或違反勞基法之情形，並確保原住民員工依法享有祭儀假權益。

雖然制度已於5月30日生效，原民會公告的歲時祭儀放假日期中，布農族的射耳祭為3月1日至5月31日，因法條生效時間接近該祭儀期末，導致部分布農族族人無法適用三日假期。針對民眾反映此情況，原民會回應，已請地方政府再次協助調查各族群下半年度祭儀期程，並將統整地方意見後依法公告，以利族人申請。

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