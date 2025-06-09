屏東黑鮪季！日本相撲力士挑戰扛起200公斤黑鮪　驚呼連連

▲日本相撲力士挑戰扛黑鮪魚試煉。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

適逢屏東黑鮪魚文化觀光季，日本知名相撲相錣山部屋力士今（9）日受邀來到東港魚市場，參加「扛起黑鮪魚試煉」，為早晨的魚市帶來歡笑與熱鬧氣氛。這群壯碩的力士首次挑戰扛起重達200多公斤的黑鮪魚，面對體型龐大又油滑如抹油的魚體，手忙腳亂中驚呼連連，直說：「完全顛覆對魚的想像！」

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表縣長周春米，歡迎錣山部屋力士首次來台參加觀光季活動。她表示，今年是黑鮪魚文化觀光季舉辦的第25年，力士們的參與為活動注入新活力，也讓民眾親身感受漁民的辛勞，期盼藉此開啟下一個25年。

活動一早，力士們參加「扛黑鮪魚、猜重量」及「運魚PK賽」。其中3至4位力士合力扛起黑鮪魚並猜測重量為220公斤，屏東隊則猜228公斤，最後經東港區漁會總幹事鄭鈺宸秤重，實際重量為224公斤，日本隊獲勝。

首次參與的力士峰刃幾叉丸表示，黑鮪魚比他想像中還要巨大，且魚身相當滑順，這次體驗令他大開眼界，甚至感到震撼，直呼「真的難以想像！」

在「運魚PK賽」中，屏東隊由立法委員徐富癸出戰，日本隊則派出力士御雷山。兩隊運魚競速，引來現場觀眾熱烈歡呼，最終由日本隊拿下冠軍徽章，氣氛歡樂。

錣山部屋親方錣山矩幸分享，他首次造訪屏東便感受到濃厚的人情味，也驚喜發現台灣民眾對相撲文化的了解，期待未來雙方有更多互動。

立委徐富癸指出，屏東黑鮪魚產量近年明顯成長，代表海洋保育有成。希望透過中央、地方與漁會合作，持續推動生態與觀光產業的結合。

鄭鈺宸也感謝縣府與觀光協會的協助，讓活動圓滿成功。她透露，屏東黑鮪魚過去20年幾乎未出口至日本，近年正積極重啟日本市場，今年初更已與當地加工廠簽署合作備忘錄，此次活動也為未來國際合作鋪路。