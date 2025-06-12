男子失聯多日　台東警夜間緊急尋獲化解家屬焦急

▲張男多日未返家家屬通報，警方協助尋獲。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名張姓男子因情緒低落離家多日未歸，家屬擔心其人身安全，日前向台東警方報案協尋。台東警察分局中興派出所接獲報案後，迅速啟動協尋機制，調派警力展開地毯式搜尋，最終於台東轉運站尋獲失聯男子，順利化解家屬數日來的憂心與不安。

根據警方說明，家屬於晚間20時許報案指出，張男近日情緒不穩，已數日未聯繫也未返家，擔心其可能有危險行為。中興派出所副所長黃元鴻與警員李清益隨即在巡邏勤務期間擴大搜尋範圍，並透過線上巡邏警力掌握可疑足跡，積極查察轄內重要場站與張男可能前往處所。

經連夜追查，警方最終在台東轉運站發現一名與通報特徵相符的男子。員警立即上前確認並展開關懷對談，經確認身分，確認為失聯多日的張姓男子。當時張男雖神情略顯疲憊，所幸身體無大礙。警方一邊安撫男子情緒，一邊迅速報請家屬前往，確認人身安全無虞。

警方後續瞭解，張男因生活壓力與心理情緒交織影響，選擇獨自外出散心，並未主動與家人聯繫，導致家屬一度焦急萬分。警方表示，此次能迅速尋回失聯者，仰賴警民合作與員警積極查訪，也再次突顯情緒關懷與家庭支持的重要性。

台東警察分局呼籲，若親友出現異常情緒或離家傾向，應及早給予關心與陪伴，必要時可尋求心理或社福資源協助，共同維護家庭安全與心理健康。