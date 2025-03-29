台中3年140起工廠大火！釀災原因曝光　一半是電線走火

▲▼台中消防局統計，3年共發生140起工廠大火，其中一半是電線走火引起。（圖／消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局統計，111年至113年發生140件工廠火警，其中有72件是電線走火引起，消防局長孫福佑呼籲，員工離開廠房時，應檢視機械設備及用電情形，若無人留守，應關閉開關，定期保養、維護設備及配線，以確實杜絕意外發生。

消防局表示，工廠火警起火處以作業區最多，有75件，倉庫次之，11件，辦公室第三，9件；起火原因以電氣因素（電線走火）最多，72件，菸蒂及遺留火種次之，23件，機械設備老舊第三，19件。

工廠類別以製造業最多（包含金屬設備及零件、塑膠製品、食品、木製品等），76件，機械設備其次，19件，汽車修配及科技公司併列第三，5件。

孫福佑說明，140件工廠火災當中，有20件為住宅式工廠（廠住合一），民眾通常住在2樓以上，缺乏完整區劃，因此應設有2處以上不同方向的逃生口，並保持通道暢通；同時嚴格遵守「各類場所消防安全設備設置標準」設置消防安全設備，及加裝住宅用火災警報器，以即早偵知火災並採取應變作為。

孫福佑進一步提醒，發生火災時，管理權人未指派專人到現場協助救災，或未提供場所配置圖及搶救必要資訊，最高可處1千萬元罰鍰；又若未依規定設置或維護消防安全設備等，導致人於死傷，可能面臨最高7年有期徒刑，不可不慎。