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台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE　中市消防交接傷勢不漏抄

▲▼台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE，中市消防交接傷勢不漏抄。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE，中市消防交接傷勢不漏抄。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局救護人員以往將傷者送往醫院急診室後，需在現場等待急診人員完成各種檢查報告，再抄下護理人員口述的傷勢狀況，不但耗時且難免口誤或抄錯，如今這種可能的錯誤不再發生，消防局5月起和全市22家急救責任醫院共同啟用新建制，救護人員只要掃描醫院提供的QRCODE，就能迅速下載病患基本資料、生命徵象，不但精進緊急作業流程，更大大提供救護效能。

緊急救護科長劉忠和表示，這項QRCODE功能原本是彰化消防局最先建制，台中消防局得知後覺得非常受用，因此前往取經，並從5月1日起實施。

▲▼台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE，中市消防交接傷勢不漏抄。（圖／台中消防局提供，下同）

劉忠和說，以往作法是救護人員將傷者送到急診室後，救護人員就在現場等待，直到醫護人員完成各項檢查，再由護理人員口述給救護人員抄寫，才能離去，口述或抄寫過程不但耗時，且容易因急診室人多吵雜有所生疏漏，如今導入這項系統後，有效減輕護理人員負擔，並且確保內容更準確。

消防局進一歩指出，救護人員掃描醫院的QRCODE後，包括病患的生命徵象，姓名、性別、身分證字號、居住地、血壓、心率、血氧飽和度、血糖值等，都能正確下載，除有效減少手抄紀錄的錯誤風險之外，並提升交接的即時性與準確性，大大提升市民救護安全。

▲▼台中22家急救責任醫院5月啟用QRCODE，中市消防交接傷勢不漏抄。（圖／台中消防局提供，下同）

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