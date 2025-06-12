快訊／4縣市豪大雨特報！熱帶低壓已到家門口　雨彈升級

▲熱帶低壓逼近台灣。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象署）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對4縣市發布豪大雨特報，因熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，今（12）日東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：12日下午至12日晚上

＊豪雨：台東縣、蘭嶼綠島

＊大雨：屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日白天熱帶性低氣壓逐漸靠近，預計晚間到達台灣東部海面或陸地，東半部及南部雨勢明顯，台東有局部豪雨。今晚至明晨移動到北部海面，宜花地區雨勢明顯，加上西南風影響，南部也持續降雨到周六清晨，要留意局部大雨、豪雨或短延時強降雨。

氣象署也持續發布熱帶低壓特報，熱帶低壓目前在台東東南方80公里的海面上，向北北西移動，時速30公里。受環流影響，今日北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風，且風浪偏大；另外，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

氣溫方面，北部、東半部及南部高溫為28至32度，而中部因背風沉降增溫，高溫可達35度以上，外出請注意防曬並多補充水分；至於各地低溫約為26至28度。

資料來源：氣象署