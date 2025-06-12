「饅頭媽」前男友茶行被貨車衝撞原因曝　欠300萬賭債不還

記者鄧木卿／台中報導

網紅「饅頭媽」（林榆芯）的鄭姓前男友在台中北屯區開設的茶行，昨（11）天下午遭25歲劉姓男子開貨車衝進店內，還好店內沒人。據了解，劉男向社區保全供稱，他是來索討鄭男積欠的300萬元賭債，但一直找不到人才撞店洩憤，警方獲報到場逮捕還在場的劉男並依法送辦，劉男不願多談賭債相關細節，只說「法院再說」，警方初步認定，該事件與先前衝撞精品店案沒有關聯。

▲網紅「饅頭媽」前男友失聯1周，傳積欠300萬元賭債。（圖／翻自IG）

台中市北屯區太原路一間精品代購店9日11時許，遭人開車衝撞後落跑，警方調閱監視器，當晚11點傳喚27歲林姓男子到案，林男坦言是饅頭媽的粉絲，不滿精品店老闆張男害饅頭媽深陷小三風波，才駕車撞店。

不料，饅頭媽前男友鄭男位在北屯區南興一路的茶行，昨天（11日）下午2點36分也遭一輛貨車撞進店面，警方獲報到場，逮捕被保全人員阻擋離開的25歲劉姓男子，由於兩件地點甚近，加上都和饅頭媽有關，被外界懷疑是否有關聯？

▲▼債主上門索討300萬元撲空，憤而衝撞茶行。（圖／民眾提供）

據了解，鄭男早在月初就出境，劉男要追討積欠的300萬元賭債，但一直找不到人，才憤而開著租來的貨車衝撞茶行洩憤，警方訊問後，將劉男依毀損、恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，鄭男2016年曾安排市值2億的18輛超跑，風光迎娶台中市知名餐飲大亨的女兒，當時轟動一時，如今不但離婚，且深陷賭債風波，令人唏噓。