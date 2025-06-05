貪快騎上人行道擦撞賓士　外送員慘了！最少罰1600+吊扣駕照

記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲吳姓男子日前騎機車外送餐點，為了貪快騎上人行道，不料擦撞路邊臨停的黑色賓士車，他看了一眼後飆速離去，坐在車內的34歲陳姓男子不滿而報警，警方依法開出至少1600元罰單以及吊扣駕照處分，吳男這才驚覺因小失大，都做白工了。

▲▼一名外送員送餐時貪快騎上人行道，結果擦撞臨停自小客車，最少開罰1600元。（圖／民眾提供，下同）

陳男日前臨停在崇德路2段路邊等人，人坐在車內，突然聽到車子被碰撞聲音，正要回頭查看發生什麼事時，就看到1名外送員騎機車快速沿著人行道離去，他下車查看，右後車尾有刮痕，於是撥打110報警。

台中市警察局第五分局交通分隊警員吳政哲獲報調閱相關監視器，根據機車車牌傳喚吳男到案說明，吳說，當時為了趕送餐，但崇德路上車太多所以才騎上人行道，沒想到機車打滑擦撞到自小客車，他誤以為是外送箱子撞到，沒想到有車損，更沒想到要報警。

第五分局分局長劉其賢表示，民眾縱然只是擦撞路邊車輛，都應立即報警釐清相關責任，如果沒有處理就逕自離去，除了民事賠償外，還會因為違反道路交通管理處罰條例第62條規定，吊扣駕駛執照1個月至3個月，開罰1千元至3千元；另外，機車行駛於人行道也違反道交條例第45條第1項第6款，罰600元以上、1800元以下罰鍰。