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科學家研發「革命性疫苗」治療癌症　有望達到預防效果

科學家正在研發一種革命性疫苗，有望對抗包括胰臟癌在內的多種致命癌症。（示意圖／翻攝Pexels）

▲科學家正在研發一種革命性疫苗，有望對抗包括胰臟癌在內的多種致命癌症。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

科學家正在研發一種革命性疫苗，有望對抗包括胰臟癌在內的多種致命癌症，甚至可望提前20年阻止癌症發展，為全球數百萬高風險族群帶來新的希望。

根據外媒的報導，胰臟癌被視為最致命的癌症之一，根據美國癌症協會統計，胰臟癌雖僅占美國所有癌症病例的3%，卻造成高達8%的癌症死亡率。預計2025年，美國將有超過67,000人確診。

其中以胰臟導管腺癌（PDAC）最為常見且難以治療。PDAC病情進展迅速、早期症狀不明顯，使得大多數患者在晚期才被發現。儘管化療與手術可暫時延長壽命，但治癒率仍極低。

然而來自美國凱斯西儲大學的研究團隊正帶來曙光。他們開發出一種創新疫苗，能夠訓練免疫系統主動辨識並攻擊胰臟癌細胞。這款疫苗使用攜帶癌症抗原的奈米粒子，能有效激發T細胞反應，建立長期的「免疫記憶」，不僅具治療潛力，更有望達到預防效果。

該疫苗已在臨床前模型（包括動物與細胞試驗）中取得「前所未見」的成果，超過半數的實驗對象在數月內完全清除癌細胞。團隊也計劃將疫苗與「免疫檢查點抑制劑」聯合使用，防止癌細胞逃避免疫攻擊，「胰臟癌極具侵襲性，因此我們的疫苗能有如此表現，令人驚喜。」

研究主持人、生物醫學工程教授鄭榮陸表示，「我們已證實該疫苗能在實驗模型中產生免疫記憶，如果能應用在人類身上，未來甚至可在腫瘤尚未形成時就阻止其發展。」

這項研究已獲美國國家癌症研究所五年3,270萬美元資助，研究人員正積極推進臨床實驗階段。與此同時，英國牛津大學也正與製藥巨頭葛蘭素史克（GSK）攜手，推動癌症免疫預防研究，目標是透過疫苗在癌症發展初期、甚至癌前階段就進行干預。

牛津團隊正針對癌前細胞變異進行深入研究，該計畫共同領導者莎拉布拉格登教授指出，「癌症的發展其實是一個長達10至20年的過程。透過辨識這一階段的細微變化，我們能在症狀出現前就採取預防措施。」目前牛津團隊正在研發多款潛在疫苗，包括針對林奇症候群患者的「LynchVax」、可識別早期卵巢癌的「OvarianVax」，以及可延緩高危族群發病風險的「LungVax」。

牛津大學副校長艾琳特蕾西表示，此次與GSK的合作是對癌症疫苗潛力的重要肯定，未來將持續推進科學創新，為全球患者帶來實質希望。若未來臨床試驗成功，這些疫苗有望成為醫學史上的重大突破，讓癌症從「死刑宣判」轉變為可預防的慢性疾病。

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