「拳上」遭黑衣人毆頭！統神睡臉出庭　打哈欠：我現在這麼火？

記者劉昌松／台北報導

網紅「亞洲統神」張嘉航去年底參加拳上格鬥競技，賽後疑在選手通道遭黑衣人毆打推擠，全案依傷害、妨害秩序等罪移送後，台北地檢署12日傳喚統神出庭說明，統神邊走邊打呵欠問記者：「我現在這麼火是不是？」對於媒體詢問，為何事隔多時才出庭，統神說：「半年差不多啊，這麼小的案件，不然要多快？」

▲統神張嘉航12日為拳上競技比賽遭毆打事件，到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

統神與經營代購電商的「蹦闆」相約，在2024年12月21日參加「拳上」比賽，統神在比賽現場質疑主辦單位黑箱作業，而他賽後進入休息室時，在通道間突遭蹦闆支持者開嗆並出手毆打，雙方爆發嚴重推擠，台北市警松山分局接獲統神經紀人報案到場處理，將帶回2名黑衣人進行調查。

現場有網友拍下衝突過程，有黑衣人不斷擠向統神，然後嗆聲怒飆髒話：「現在是怎樣」、「X你娘勒」期間有黑衣人突朝統神頭臉輝拳，雙方爆發肢體衝突。松山警方證實接獲報案，但警方到場已無打架情事。統神向警方反映，「剛剛有很多人打我頭啦！可是沒有證據啦。」

統神工作室隔天在IG發文表示，除了統神，女工作人員安安也受傷，已經製作筆錄及驗傷，蹦闆也發文承認，「這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，沒有即時制止這總（種）事情發生是我過錯，我有責任道歉」。