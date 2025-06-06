饒舌歌手張伍2度被打！女律師前女友幕後買凶...偷裝GPS判決出爐

▲女律師胡書瑜（中）涉買兇毆打前歌手男友，一審和解仍被依《個資法》判刑2月、緩刑2年。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

女律師胡書瑜懷疑前男友歌手張伍外流2人交往自拍的私密影像，前年（2023年）涉花費70萬元買兇2度毆打張男仍不罷休，再找人偷裝GPS定位器跟監張的女友，事發後，胡女與張男2人和解，被控傷害等罪獲公訴不受理，但違反《個人資料保護法》被判刑2月、緩刑2年，可上訴。

胡書瑜同案還被控指示共犯朝張男和女友潑酸，因打手們怕惹上重罪、改成潑水了事，但法官認為這是共犯自作主張，此部分判胡女無罪。胡女另因加入律師鄭鴻威洩露偵查秘密給詐團賺外快行列，本周二（6月3日）被台北地檢署約談、複訊後交保10萬元，並限制出境、出海。

張伍是曾獲文化部金音創作獎的饒舌歌手，多年前和胡書瑜交往，分手後各有新戀情。2023年間，已結婚的胡女在網路發現自己和張伍交往自拍的私密影像，質問張伍有無外流，張否認。

▲饒舌歌手張伍曾獲金音創作獎，並入圍金曲獎。（資料照／記者湯興漢攝）

胡女懷疑張伍搞鬼，付50萬元給綽號「毛毛」的男子孫培恩，找2名打手於同年6月25日晚間6點多，在張伍位於北市住家外攔下張伍痛扁一頓，張手腳掛彩，事後仍在社群網站持續PO出參加活動訊息。

胡女不滿意張伍看不出有挨打，再付20萬元給孫男找人教訓張伍。同年（2023年）8月3日晚間8點多，張伍在住家外遭另2名打手持棍棒狂揍，還有1名幫手在旁錄影，透過孫男轉交胡女為證。

胡女從影片中看到張的王姓女友在場，又起意打探2人交往狀況，同月（8月）透過孫妻帳戶，花3萬元買GPS定位器，製造斷點以防查緝，並由孫男找人偷裝在王女機車蒐集行蹤。

隔月（9月）18日晚間8點多，張伍騎機車載王女在家門外，遭2名陌生男子迎面潑灑不明液體，幸好查明只是清水、虛驚一場。張伍不再容忍，報警循線查獲胡女、孫男與8名共犯，起訴涉犯傷害、妨害秘密與違反《個資法》等罪嫌。

胡女原本一概否認，辯稱僅委託孫男調查私密影像外流原因，被檢方建請法官從重量刑後，胡女出庭帶45萬元現金請求和解，張伍和女友同意撤回傷害告訴，胡女等10人此部分均獲判公訴不受理。

至於偷裝GPS定位器犯行，一審台北地院依《個資法》判胡女與孫男各2月徒刑、皆得易科罰金，胡女緩刑2年，須提供60小時義務勞務。孫男另被認定為胡女出氣，擅作主張要打手用清水假裝硫酸潑灑張伍和女友，此部分被依教唆恐嚇危害安全罪判處拘役30天、得易科罰金3萬元。