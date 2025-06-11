台中鄰居惡鬥「朝他頭丟鞭炮」互告傷害　1判刑1無罪原因曝

▲台中一名楊男與陳男為鄰居，雙方長期不睦，陳朝楊丟擲鞭炮，遭判刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中潭子區一名陳男與楊男為鄰居，長期不睦，陳男見楊男在騎樓滑手機，竟點燃鞭炮朝楊男頭部扔過去，導致楊遭炸傷，陳男反控楊男在7天前做過相同事情，雙方互告傷害均被起訴，但陳男「被炸」當天沒就醫，反而在動手炸傷楊男後才跑去掛急診，地院判陳男3月刑期、楊男則獲判無罪。

檢警查，楊男與陳男分別住在台中市潭子區頭張路二段，平日相處就不睦。法院勘驗事發監視器發現，2023年4月27日，陳男見楊男坐在騎樓滑手機，又再看看手中的鞭炮，隨即將其點燃，從楊男背後扔擲鞭炮，導致楊男臉部、手部以及腿部遭炸傷，楊當天下午就到醫院就醫驗傷。

陳男則辯稱，當時鞭炮離楊男還有約10尺左右距離，沒導致楊男受傷。陳男甚至說，事發前7天（4月20日），楊男也趁自己在家門前，朝自己丟擲鞭炮，導致左側身體、頭部等處挫傷，但遭楊男否認。

地院查，陳男當時（4月20日）確實有報案，稱「鄰居找麻煩」，但現場沒有監視器拍到事發畫面，難以認定楊男有丟鞭炮。再者，陳男事發當天沒有前往所述豐原醫院掛號，直到7天後，才去掛急診，傷勢則是陳男自述遭鄰居丟鞭炮灼傷，傷勢是否為爆竹所致，難以認定。

地院認為，陳男為成年人，遇到事情本應該理性溝通，卻因為跟楊男有怨隙，丟擲燃燒中鞭炮傷害楊男，欠缺自我情緒管理能力，實屬不該，犯後否認犯行，處有期徒刑3月，可易科罰金；楊男被控傷害部分，由於沒有證據證明楊男犯罪，判決無罪。