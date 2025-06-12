準台大生控「駭客入侵放棄錄取」　校方質疑：有收到身分證影本

▲台大表示，確實收到身分證影本當佐證，有放棄正取資格事實。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

一名陳姓學生日前指控正取台大碩士班資格，卻遭不明人士冒名竄改成「錄取放棄」，質疑網站遭駭客非法入侵。台大今（12日）指出，考生若要放棄資格，須先上傳身分證影本，台大確實有收到該生的身分證影本，校方下周江開會討論，原則傾向保留該生入學資格，讓該生先念台大，也會向教育部爭取名額。

台大碩士班錄取名單早在今年3月公告，但陳姓學生向《ETtoday新聞雲》投訴，自己正取台大光電工程研究所碩士班，卻遭到不明人士冒名竄改成「錄取放棄」。根據台大教務處提供資料，網站上顯示放棄時間，自己正搭火車前往宜蘭探望母親，更拿出訂票證據，但台大仍不採信。最後只好前往派出所報案，提告「妨害電腦使用罪」，也希望台大恢復自己學籍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大註冊組主任李宏森表示，考生若要放棄台大碩士班的考試資格，除了要有學生自己的帳號密碼之外，還必須上傳身分證影本當作佐證資訊，從教務處資料顯示，確實有人從遠端上傳身分證影本，台大才會受理放棄資格。

李宏森指出，台大招生單位已經遞補後面備取生，但該生有親自到台大表明不願意放棄資格，所以校方下周會召開招生委員會會議，原則上先保留該生入學資格，讓該生先念台大，其中牽涉到員額問題，台大也會向教育部報告並爭取。後續也對等待檢調調查結果。

不過，台大昨天已經強調，經過清查台大歷年考試，除本案外，從未發生類似事件，僅以單一個案即推論台大官網有「駭客入侵」或「資安漏洞」，在無證據下難免言過其實。