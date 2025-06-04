桃園已婚男劈2女！幫「口技教母」拉客拍私密照賣錢　妻氣炸怒告

▲周男將小三化名為「口技教母」，幫其賣私密照、媒介性交易。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名周姓男子因與多名女性發展不正常交往關係，嚴重侵害其前妻小美（化名）的配偶權。桃園地院審酌，判周男需賠償精神慰撫金新台幣60萬元及遲延利息，全案可上訴。

根據判決書，小美與周姓男子於2018年12月結婚，育有兩名未成年子女，雙方於2024年9月協議離婚。婚姻期間，周姓男子透過交友軟體結識一名外籍女子A女，並以結婚為前提展開交往。

周姓男子謊稱自己單身，與A女多次合意發生性行為，甚至以「口技教母」的藝名媒介A女進行性交易，並透過Twitter帳號販售裸照牟利。此外，他亦與另一名印尼籍女性B女交往，並導致B女懷孕，隨後進行人工流產。周姓男子同樣拍攝並販售B女裸照。

小美主張，周姓男子的行為不僅侵害了她的配偶權，也對家庭造成極大傷害，導致身心受創，家庭破碎，因此向法院提出侵權行為損害賠償80萬元的訴訟。

周姓男子對小美的指控大部分不爭執，但否認販售裸照及媒介性交易的指控。他表示，自己目前因身體健康問題待業，經濟狀況不佳，並持續支付子女每月至少2.4萬元的撫養費，認為小美所求金額過高，並希望分期給付。

法院審理認定，小美所受精神損害情節重大，周姓男子的行為已逾越婚姻契約應有的誠信義務，足以破壞婚姻關係及家庭幸福。考量雙方的身分、經濟狀況及相關事證，最終判決周姓男子需賠償小美60萬元，並自2024年4月22日起按年息5%支付遲延利息，全案可上訴。