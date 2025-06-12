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俄軍死傷將破100萬大關！　普丁「絞肉機戰術」士兵慘淪砲灰

▲▼俄軍持續向庫斯克州推進，將烏軍從該州驅離。（圖／路透）

▲俄軍死傷人數即將突破100萬大關。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭持續至今已3年，烏克蘭預估，俄羅斯預計在本周迎來慘烈里程碑，俄軍的總傷亡人數可能突破100萬大關。根據統計，目前俄軍已有多達99萬9000多人陣亡或受傷，然而儘管損失慘重，莫斯科當局仍然持續採取「絞肉機戰術」，大量招募新兵，將訓練不足的士兵送上前線作戰。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭總參謀部11日表示，自2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已有多達99萬9000人陣亡或受傷，且光是過去24小時就損失了1120人。如果每日死傷人數維持在一千多人，那總傷亡人數突破百萬也只是時間問題。

俄羅斯並未對此數字做出回應，但西方情報機構的估算與烏克蘭的統計相差不遠。英國國防部5月指出，俄羅斯自戰爭開始以來，可能已經累計損失95萬人，4月每日平均傷亡超過1200人。

儘管人力耗損驚人，但普丁卻依然堅持他的「絞肉機戰略」，持續徵召新兵上戰場，將許多訓練不足的士兵直接送往前線，也讓這些新兵淪為砲灰。軍事戰略家弗里德曼（Lawrence Freedman）直言，俄國的這種人海戰術基本上沒有任何用處，但他們仍不知疲憊地繼續堅持。

戰爭進入第3年，烏克蘭6月初發動名為「蜘蛛網行動」的無人機突襲，重創俄方空軍實力，幾乎摧毀普丁近三分之一的轟炸機編隊。基輔方面聲稱，他們使用卡車偷偷將超過100架自殺式無人機運到俄羅斯境內，突襲4個俄羅斯空軍基地，炸毀多達41架戰機。

克里姆林宮對此震怒，決心展開報復，近期大規模空襲烏克蘭城市，首都基輔、哈爾科夫、奧德薩等地幾乎夜夜遭襲，每晚都有平民傷亡。

普丁2月曾罕見承認，自戰爭爆發以來，已有超過4萬6000人死亡，38萬人受傷。俄羅斯獨立媒體Mediazona與BBC記者則指，有10萬6000名俄羅斯士兵在戰爭期間死亡。但專家直言，實際數字可能更高，這個數字可能僅佔真實死亡人數的45%至65%。

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