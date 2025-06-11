逢甲大學將補辦畢典！馬來西亞僑生遺憾嘆：我爸不會再來了

▲逢甲大學機電系畢業典禮將於20日補辦，校方也承諾會補助僑生家長機票錢。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

台中逢甲大學機電系於本月6日舉行畢業典禮，當天有不少僑生家長專程來台參與，怎料因「性平爭議」，2名家長當場互槓，導致畢典取消。就有一名馬來西亞僑生控訴指出，他60多歲的父親為了出席自己的畢業典禮，不辭辛勞特地飛來台，最後只能帶著遺憾回國。儘管校方將於20日補辦畢業典禮，但該名僑生也透露，「爸爸不會來了」。

逢甲大學昨（10日）發布聲明，表示預計將於6月20日補辦畢業典禮，為了表達對典禮中斷的遺憾，將提供畢業生親友交通費補助，「針對特別自海外返台參與6月6日典禮的家長與同學，亦將主動聯繫協助機票費用補助。」

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一名馬來西亞僑生受訪時直言，父親已經返回馬來西亞，不會再來參加畢業典禮了，雖然還是會感到遺憾，「但沒辦法就已經錯過了...」，而學校也已盡到應盡的責任了。

此外，該名僑生也在社群平台向事件中的受害女學生致歉，強調當時因為不清楚發生何事，加上校方並未給交代便直接取消典禮，這才感到不滿，「我只想說對不起！我不知道妳承受了那麼多，然後妳的爸爸真的很勇敢！如果是我，我也會這樣保護自己的女兒，希望妳的事情得到一個完美落幕。」

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