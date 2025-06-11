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質疑高端炒股賺暴利！立委鄭正鈐挨告妨害名譽　赴北檢應訊

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委鄭正鈐去年舉行記者會，公布高端疫苗公司錄音檔，稱高端公司想找美國國衛院(NIH)掛名發表期刊文章，炒高股價謀取暴利，高端發布聲明說明與NIH的接洽始末，並委由律師控告鄭正鈐等人涉嫌不法取得錄音檔案、散佈不實言論，台北地檢署11日傳喚鄭正鈐出庭說明。

▲▼ 鄭正鈐 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲鄭正鈐挨告妨害名譽赴台北地檢署接受偵訊。（圖／記者黃宥寧攝）

鄭正鈐是與同黨的時任立委李德維，在2024年1月8日記者會中指控，高端2020年4月份，對外說疫苗研發跟美國國衛院同步；但8月7日高端董事會的錄音檔卻顯示，高端竟在美國國衛院不願意掛名背書的情況下，依然希望期刊以美國國衛院掛名發表出去。錄音檔最後，高端竟然大言不慚的說：「掛名就是最大的貢獻」！

而高端股價，從2020年4月27日的54.5元，一路攀升至2021年5月17日的417元，漲勢高達765％！高端內線炒股傳聞不斷，金管會更是移送九次異常交易分析報告。鄭正鈐質疑，針對種種異常狀況，民進黨政府並未嚴加審核、調查，甚至還在高端，連二期的人體試驗都還沒完成的情況下，緊急讓高端，通過緊急使用授權（EUA）。到底民進黨中央知不知情？有沒有刻意護航？

高端疫苗生物製劑公司發布聲明，指出立委所提到的科學期刊是「新冠疫苗臨床前動物藥毒理試驗」論文發表，針對此動物藥毒理試驗，NIH團隊多次提供實驗規劃、技術指導以及論文校對之協助，故NIH早已符合發表學術論文的作者資格，高端依學術期刊慣例、邀請NIH列為共同作者發表文獻，但因NIH需一定作業時間恐延誤高端發表，故高端為爭取發表時效、在取得NIH同意後，將參與期刊之NIH團隊列在致謝名單。

高端強調，公司所有期刊文獻皆公開於網路與官網，但立委因為對科學文獻的知識不足、未盡查證義務，利用記者會與新聞資源散布汙衊高端「利用」美國國衛院的名聲、欺騙國人衛福部補助等不實言論，明顯背離事實，因此提告妨害名譽等罪。

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