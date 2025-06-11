護理師遭受刑人勒頸「原子筆刺臉」　醫師脆文開轟...獄方回應了

▲護理人員前往東成監獄看診遭攻擊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

台東基督教醫院一名護理人員10日隨醫師前往東成監獄看診，卻遭鍾姓收容人拿原子筆攻擊，造成護理師臉、頸多處刺傷，引發醫療人員對看診安全的批判。對此，東成監獄強調，今(11)日上午已由典獄長率主管及同仁，向該名護理師關心慰問，會全力協助後續恢復事宜。

據了解，該名鍾姓收容人於10日下午2時28分在監獄內門診區就診，疑因不接受病況說明，竟拿現場的原子筆當武器，攻擊醫護人員，在旁戒護警力雖立即壓制逮捕，卻仍造成1位護理師臉部、頸部遭多處刺傷。

台東基督教醫院吳姓家醫科醫師在thread上發文「你有被勒住脖子，然後用筆往臉跟脖子猛刺的經驗嗎」，表示這位受害護理師已為台東醫療奉獻幾10年，卻在監獄看診時遭到受刑人攻擊。當天因醫師體恤鍾姓受刑人，認為他無法用說的清楚表達，為了讓受刑人有平等、完善的就醫權益，希望鍾男用寫的，才將筆交給他，卻反受其害。

吳姓醫師指出，他本人參與矯正機關門診已數年，醫療人員體恤受刑人無法隨時就醫，已盡力充足備藥，但少數受刑人變本加厲，進診間直接點餐開藥，不開藥就翻臉。「健保署跟矯正署看不到這亂象，還無聊到發放『滿意度調查』，醫師甚至被受刑人投訴態度不好」，而2013年的「全民健康保險保險對象收容於矯正機關者就醫管理辦法」對醫療服務寫的洋洋灑灑，卻對入內提供醫療服務的團隊權益與安全維護隻字未提，「我們處處維護著收容人的權益，但醫護人員的安全保障呢？」、「醫護人員進矯正機關看診，面對的是手腳自如的收容人，安全自負」。

底下還有同業回覆「我之前有長達8年的監獄看診經驗，我可以證明你所說的都是事實」、「之前就發生跟版主一樣的狀況，監獄同學因為要不到想要的藥膏跟藥物，直接衝過去要揍醫師」、「據跟診的同學（行為良好的受刑人可以協助跟診）所說，藥物或藥膏在同學之間會有所『交流』，這導致後來會有些同學甚至看診的時候拿出一張清單來跟你要求這些藥物」、「最神奇的是，我這8年完全沒有收過健保局的核刪」顯然相當心有戚戚焉。

東成監獄針對本案回應，指當下已立即協助包紮傷口，經治療後護理師幸無大礙。今(11)日上午也由典獄長率主管及同仁，親向該名護理師關心慰問，將全力協助後續恢復事宜。

東成監獄強調，很感謝全體醫護人員辛勞付出，守護收容人健康；在此鄭重譴責鍾員暴行，除依規定辦理違規嚴懲外，也將蒐齊事證移送地檢署從重追究刑事責任，絕不寬貸。另為防範類此事件，將強化看診區之戒護管理，加強警力配置、增加收容人與醫護人員之區隔措施，杜絕醫療暴力行為，全力保障醫護安全。

▼護理人員前往東成監獄看診遭攻擊，醫師發聲。（圖／翻攝自thread）