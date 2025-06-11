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首次開放公部門參賽！台中「慶典經濟+數位平台」奪產業創新獎

▲台中市政府榮獲國家產業創新獎，由經濟發展局副局長李逸安代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府榮獲國家產業創新獎，由經濟發展局副局長李逸安代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「經濟部國家產業創新獎」第九屆獲獎名單ㄕ揭曉，首度開放政府單位參賽，中市府以「慶典經濟之創新活動與數位平台」為題榮獲「績優創新獎」殊榮，由經濟發展局副局長李逸安代表受獎。兩大亮點深獲產學界專家評審高度肯定，展現臺中智慧治理與產業創新雙軌驅動的新典範。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕強力推動慶典經濟及產業創新政策，成功打造台中品牌形象、提升經濟產值、創造友善投資環境。首先，「慶典經濟三部曲」即物調券、鍋烤節、購物節，結合創意節慶活動與數位工具，透過台中通TCPASS平台，號召店家自主提出優惠加碼促銷，加上民眾高度參與提升熱度，成功增加城市吸引力、帶動經濟成長。

2024年台中購物節更朝國際化邁進，邀請比、星、日三國大使代言，除登錄金額突破353億元，APP下載總次數超過280萬、創造全國經濟產值逾722億元，活動訊息更遍及新加坡、澳洲、紐西蘭等47個國家地區，以及全亞洲超過500家飯店。

其次，持續創新也是此次獲獎關鍵，產業創新是城市與世界接軌的基礎，市府打造投資友善環境，設立單一窗口服務企業，「投資台灣三大方案」台中累計345件案，總金額逾3758億元，成為投資首選之地。國際品牌凱賓斯基、萬豪酒店相繼落腳臺中，光旅宿投資就超過250億元，創造逾百個就業機會，讓台中的城市競爭力大幅躍升。

另市府同步推動產業升級，透過「企業先進智造學院計畫」培養AI、淨零碳排、數位轉型等新世代專業，3年培育超過1300人次。亦組成「ESG輔導團」，協助141家企業完成碳風險盤查與評估，讓臺中的產業轉型不只是進化，更是永續。

經發局說明，年底將啟用的台中國際會展中心也將成為中部最大會展地標，可因應工具機、手工具、木工機械及各項在地產業需求，成為世界的櫥窗，落實「前店、後廠、自由港」富市台中經濟發展政策。

▲台中市政府榮獲國家產業創新獎，由經濟發展局副局長李逸安代表受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市府推「慶典創新」與「國際投資」雙軌打造智慧經濟新典範，榮獲國家創新獎殊榮。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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