2028中火無煤通過！盧秀燕砲火猛　轟中央「用肺發電」連講3次

▲盧秀燕談及中火無煤發電砲火猛烈，怒轟中央要台中人呼吸髒空氣卻不能唉。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

國會藍白合作通過「2028中火無煤」提案，台中市長盧秀燕4日在市議會總質詢上砲火全開，先感謝藍白立委捍衛中部700萬民眾的健康與空氣品質，話鋒一轉，怒轟中央要大家不能講用肺發電，要台中人呼吸髒空氣卻不能唉，她偏要講「用肺發電、用肺發電、用肺發電」。

盧秀燕表示，她要代表台中市民甚至中部地區的民眾感謝並欽佩藍白立委，勇於對抗中央錯誤的能源政策、通過「2028無煤中火」提案，捍衛中部地區民眾的健康。

盧秀燕直言，NVIDIA執行長黃仁勳對台灣展現信心、願意投資台灣，卻擔憂電力問題，政府無法對充足且正確地電力提出保證，只會每天和人民對戰，黃仁勳甚至因此遭網軍、青鳥攻擊，她欽佩黃仁勳及藍白立委，即便受到騷擾也要正確發聲。

盧秀燕還說，環境部長彭啟明叫大家不能講用肺發電，要台中人呼吸髒空氣卻不能發聲、不能唉，她偏要講「用肺發電、用肺發電、用肺發電」，台電天天都在想要放出哪個小動物來解釋停電缺電問題，鄰近國家沒有這種狀況，要人民為了脆弱電網膽戰心驚，這是暴露中央執政無能。

▲市議員黃馨慧砲轟民進黨民代支持「廢核燃煤」，還護航台電中火「火力全開」燒煤製造空汙，侵害民眾健康權。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員張瀞分、張廖乃綸、吳瓊華、李文傑、吳振嘉等聯合質詢，表達支持2028無煤中火，強調台中人拒絕用肺發電。另外，市議員黃馨慧則砲轟民進黨民代支持「廢核燃煤」，還護航台電中火「火力全開」燒煤製造空汙，侵害民眾健康權，十分可惡。

黃馨慧認為，中火在今年、明年都會各有一部新燃氣機組商轉，加上中佳電廠也預計在2026年12月上線，到時候光這三部新機組裝置容量就高達3250MW，已經幾乎等同於中火現在1260萬噸煤的發電量，2028中火無煤勢在必行。

▲國民黨市議員表達贊同藍白立委通過台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的減碳目標。（圖／記者游瓊華翻攝）

市議員張瀞分指出，無煤減碳是國際趨勢，也是所有人民的共識，中火無煤更是中部居民深切的期盼，身為台中人選出的民意代表，支持藍白立委在立法院通過台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的減碳目標。

市議員張廖乃綸也說，中央錯誤且失敗的能源政策，導致台中發電廠燃煤發電發好發滿，讓台中人長年忍受空污之苦，現在連NVIDIA執行長黃仁勳也點出台灣的能源政策問題，絕大多數的民眾都拒絕燃煤空污。