酒店妹死因曝光！肺部有水、胃有沙　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

▲ 酒店妹被客人狠殺，今天檢方解剖相驗，姊妹抵達花蓮殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、戴若涵／花蓮報導

花蓮海岸8日發生一起命案！台北一名林姓酒店小姐遭呂男框出場，孰料，卻在化仁海堤邊遭殺害，遺體漂流至太平洋公園海岸才被發現。而呂男被逮時說詞反覆，一下稱是幫人討債，一下又說是在林女身上花很多錢卻得不到感情才動了殺機。檢警11日針對林女遺體進行相驗，發現其肺部有積水、胃部有沙子，研判是溺斃。

據了解，33歲林女原先在台中一間酒店上班，事後因北部薪資較高，於是轉戰台北市中山區某酒店工作，大部分所得均寄回台中給高齡80多歲、身體不好的老父母。

而林女因工作結識26歲呂姓男客，日前她遭呂男框出場後，2人包車前往花蓮旅遊，孰料，2人卻在化仁海堤發生爭執，呂男持石頭、木頭等物，朝林女頭上攻擊，見林女癱軟後，將人拖入海中，轉身他見林女踉蹌爬起身，又回頭攻擊林女，甚至將林女臉部猛力壓入水中，再將人推入海中，隨後離開現場。

林女遺體從化仁海堤邊一路漂流至太平洋公園海岸，隨後遭民眾發現，全案因此曝光。警方在花蓮一間摩鐵將呂男逮捕，而他說詞反反覆覆，一下稱是幫人向林女討債，但他身上卻連一張委託書、本票都沒有，隨後又翻供稱，是因為在林女身上花了很多錢，卻得不到對方情感回饋，才會動了殺機，詳細動機仍有待調查。

▲呂男殺人過程被監視器拍下。（圖／地方中心翻攝，下同）

檢警11日上午針對林女遺體進行解剖，發現林女頭顱沒有破裂，但其肺部有積水、胃部有沙子，研判呂男使用木頭重擊林女時，林女仍有一絲氣息，致命原因是呂男將其一把推入海中，林女沒有力氣爬上岸，最終才會溺水身亡。