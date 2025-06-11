為奉養老家8旬父母！酒店妹北上2年「魂斷花蓮」　悲慘身世曝光

▲酒店女遭帶往花蓮出遊遭殺，姊妹赴花蓮殯儀館悲痛認屍。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北一名林姓酒店小姐(33歲)日前遭26歲的呂男框出場，並包車帶往花蓮出遊，未料呂竟在仁化海堤海邊以石頭重擊林女頭部，還直接將人拖入海中，直到2個小時後遺體才在太平洋公園海岸被發現。警方調查，死者為了家計才會下海，夜夜在聲色場所中流連，先前在台中酒店上班，因北部薪資優渥選擇轉戰台北，未料才北上2年竟就此香消玉殞。

據了解，林女家中為四姊妹，4人感情非常要好，父母住在台中，且已高齡80多歲、身體不好，林女為扛起家計重擔，先前選擇在台中酒店上班，但事後聽聞北部薪資較優渥，因此2年前轉戰台北酒店工作，每個月都把大部分的薪資寄回台中老家，除了一肩扛起家中貸款外，還負擔父母的生活費用。

林女北上工作後，結識常來消費的呂男。日前呂男將林女框出場後，包車帶往花蓮出遊，未料兩人卻在仁化海堤邊發生爭執，呂情緒失控隨手撿起石頭就往林女頭上砸，還一度將其臉部壓入水中，見林女已經沒了氣息，隨手將人拖入海中，轉身上車離開現場。林女遺體直到當天下午4時許才被發現，警方調閱監視器，赫見「殺人直播」，全案因此曝光。

案發後呂男遭警方逮捕，並由法院裁定羈押禁見。檢方今(11日)上午會同法醫解剖釐清死因，稍早家屬也抵達花蓮殯儀館，由於年邁的父母難以遠行，因此由林女的姊妹代為前往花蓮相驗，林女的姊姊情緒尤為哀痛，還需要妹妹在一旁攙扶，足見痛失手足一時之間難以接受。