酒店女花蓮枉死！惡男說詞反覆、司機交保　家屬悲：靈堂3柱香斷2根

▲花蓮酒店女靈堂3柱香斷2根。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北一名林姓酒店小姐(33歲)7日遭26歲的呂男帶出場，並包車往花蓮出遊，未料8日下午1時許2人卻在仁化海堤海邊發生爭執，林女遭殺害後丟入海中，直到2小時後才在太平洋公園海岸被發現。而涉嫌殺人的呂嫌(26歲)落網至今說詞反覆，且白牌車司機姜男還僅以10萬元交保，令死者胞妹十分氣憤不滿，一度捶桌痛訴「她(姊姊)是人耶！一個活生生的人耶！」而今死者靈堂前的3柱香也突然斷了2根，現場家屬也覺得怪異，彷彿林女還有滿滿的冤屈尚未訴說。

警方調查，林女是台中大里人，為了奉養年邁的父母、扛起房貸而到酒店上班，去年聽聞北部薪水較優渥，轉戰台北因而結識熟客呂男。7日當天，呂男將林女帶出場後，找來熟識的白牌車司機姜男包車，載著2人前往花蓮出遊。8日上午，林女還開心傳送多張身穿黃色連身裙的自拍美照、與姜姓司機的合照給在台中的妹妹報平安；當時妹妹也替姊姊能出遊放鬆而感到開心，還回訊「天啊超美，我也想去！」未料當天下午就突然接到警察電話，告知姊姊的死訊，令妹妹不敢置信、泣不成聲。

▲妹妹接到姊姊死訊後泣不成聲。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林女妹妹自責對不起姊姊，「我工作沒那麼好，沒辦法拿出那麼多生活費，貸款都是姊姊在幫忙，爸爸媽媽的生活費也都是姊姊負擔，我只能拿出一點點，我自己也快養不活我自己。」妹妹泣訴，姊姊這麼辛苦工作，都是為了家庭，只是到花蓮遊玩，卻不明不白地被呂嫌殺死，而同樣涉案的司機姜男原本諭知30萬交保，因籌不出錢還降至10萬元。

妹妹暴怒痛批「為什麼可以放走司機？保釋金為什麼可以下降，到底為什麼？司機一定知情，他們3個就像朋友耶，在海邊一個多小時，(司機)都沒進去看？有可能嗎？沒有看到犯案過程？你承認嗎？就算沒看到，姊姊人沒有回來，你也要報警吧？怎麼會不知道，那是一個人耶！一個活生生的人耶！」

由於呂嫌落網後說詞反覆，一下稱是要向林女討債，一下又改稱在林女身上花了很多錢，卻還是得不到青睞，因此才會失控行兇。今家屬還發現，林女靈堂前原本插了3柱香，但卻突然斷了2根，呈現「三長兩短」，在場親友感到十分怪異，彷彿是林女在藉此表達滿腹的冤屈。

▼林女在海邊遭呂男殘殺。（圖／資料照）