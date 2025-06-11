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酒店妹肩扛家計！妹聞死訊發抖哭喊「對不起她」：沒她根本活不下去

記者黃彥傑、戴若涵／花蓮報導

花蓮8日發生一起命案，一名林姓酒店小姐遭呂姓客人框出場，不料，卻在海邊遭殺害。林女胞妹受訪時表示，每天都會跟姊姊傳LINE，清晨姊姊才開心說要去花蓮玩，怎麼會下午就接到死訊，她崩潰哭喊「沒有她我根本活不下去」，令人鼻酸。

▲酒店妹遭呂男殺害，胞妹痛哭「沒有她我根本活不下去」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲酒店妹遭呂男殺害，胞妹痛哭「沒有她我根本活不下去」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

據了解，33歲林女原先在台中一間酒店上班，事後因北部薪資較高，於是轉戰台北市中山區某酒店工作，大部分所得均寄回台中給高齡80多歲、身體不好的老父母。

而林女因工作結識26歲呂姓男客，日前她遭呂男框出場後，2人包車前往花蓮旅遊，孰料，2人卻在化仁海堤發生爭執，呂男持石頭、木頭等物，朝林女頭上攻擊，見林女癱軟後，將人拖入海中，轉身他見林女踉蹌爬起身，又回頭攻擊林女，甚至將林女臉部猛力壓入水中，再將人推入海中，隨後離開現場。林女遺體從化仁海堤邊一路漂流至太平洋公園海岸，隨後遭民眾發現，全案因此曝光。

▲酒店妹遭呂男殺害，胞妹痛哭「沒有她我根本活不下去」。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

林女妹妹受訪時表示，父親已經80歲、母親也70多歲了，都無法外出工作，因她的工作收入較不好，沒辦法拿這麼多生活費回家，姊姊除了要幫家中繳貸款，還要負擔生活費，愧疚稱「我比較對不起她」、「我自己也養不活我自己了」。

林女妹妹心碎不已，悲痛到渾身發抖，「我們每天傳LINE，我以後怎麼辦」，表示姊妹倆常常聚在一起，2人生活壓力都很大，「我沒有她根本都活不下去」，得知姊姊死訊後家人都感到相當難以接受，「我們都不相信，早上6點開心要去玩，1點還跟我說要去月眉，4點跟我說人走了，要我怎樣？」，一字一句令人鼻酸。

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