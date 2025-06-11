　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

炸雞品牌300億售出！　19員工「拿1年薪水分紅」成百萬富翁

▲▼Dave`s Hot Chicken從停車場小攤販成為連鎖品牌。（圖／翻攝自臉書）

▲ Dave`s Hot Chicken從停車場小攤販成為連鎖品牌。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國連鎖炸雞品牌Dave's Hot Chicken近日完成一筆將近10億美元（約新台幣300億）的重大交易，創辦人之一暨現任執行長費爾普斯（Bill Phelps）透露，交易完成後有19名員工因分紅晉升百萬富翁，即便部分投資人反對，他仍強調希望和昔日一同打拼的夥伴共享成果。

現年69歲的費爾普斯2日接受CNBC節目訪問說明，私募股權公司Roark Capital收購Dave's Hot Chicken的大部分股份，總值接近10億美元，協議一部份包括讓每名總部員工、店長和副店長都獲得一筆相當於年薪的獎金，因此過去2周內有19名員工躋身百萬富翁。

費爾普斯坦言，獎金分配曾引發部分投資人不滿，質疑他「給得太多，這樣不對」，他也認同投資人有保護資金的責任，但他強調自己對打造品牌的每名員工有責任，誓言照顧這筆交易中所有利害關係人。

▲▼Dave`s Hot Chicken從停車場小攤販成為連鎖品牌。（圖／翻攝自臉書）

▲ 交易完成後總部員工及門市正副店長獲得大筆分紅。（圖／翻攝自臉書）

Dave's Hot Chicken於2017年由3名兒時好友以900美元（約新台幣2.7萬）積蓄在洛杉磯起家，最初只是個停車場炸雞攤。而費爾普斯擁有豐富特許經營經驗，1994年創立蝴蝶餅品牌Wetzel's Pretzels，並擔任Blaze Pizza董事至2020年，後來他所屬的投資集團收購Dave's股份，他也自2019年開始擔任執行長。

Dave's創辦人之一奧加尼西安（Arman Oganesyan）去年受訪時曾透露，創業初期有許多投資人上門，但費爾普斯與其團隊之所以脫穎而出，是因他們願意承認創始團隊的貢獻，而非將他們的成功歸因於運氣。

費爾普斯表示，他堅信該表揚的就要表揚，相信員工專業能力，並在薪酬上展現信任與尊重，「有投資人說我完全不懂管理人員的薪資怎麼開，他說的沒錯，因為我不把他們當作管理人員，而是旅程中的夥伴，也用對待夥伴的方式報酬他們。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭堆高機重壓！78歲老闆慘死
快訊／酒店妹遭殘殺　死因曝光
新莊命案！35歲男胸口遭刺送醫不治
女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」：碰過我會對其他人沒興趣
周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」　衛生局火速稽查...最重罰2億
為奉養老家8旬父母！酒店妹魂斷花蓮　悲慘身世曝光
全聯「10元便當」秒殺！瘋搶到系統當機　業者緊急處理
準台大碩士生控「被駭客取消報到」　校方駁斥：以前從沒發生過
腳趾突發黑像「可麗露」　元凶竟是鞋中「馬陸」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普誓言「解放洛杉磯」　不排除動用《叛亂法》派軍隊鎮壓示威

英網美後悔整形成「人造芭比」　花140萬逆轉醫美

以為是羅丹雕塑複製品…擺在鋼琴上多年　拍出近3000萬

全球經濟成長恐跌至「60年來最慘」　世界銀行：川普關稅是禍首

敘利亞禁止女性在海邊暴露身體　遊客也不行

南韓戰鬥機KF-16在美演訓受損　2名機師「跳機逃生」！現場傳火災

炸雞品牌300億售出！　19員工「拿1年薪水分紅」成百萬富翁

星巴克夢幻職缺！環遊世界「喝咖啡拍影片」　年薪上看400萬

捷星亞洲7月31日結束營運將裁員　500多名員工受影響

美洛杉磯暴動引搶劫！Apple、Adidas遭殃畫面曝　川普急派兵鎮壓

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

川普誓言「解放洛杉磯」　不排除動用《叛亂法》派軍隊鎮壓示威

英網美後悔整形成「人造芭比」　花140萬逆轉醫美

以為是羅丹雕塑複製品…擺在鋼琴上多年　拍出近3000萬

全球經濟成長恐跌至「60年來最慘」　世界銀行：川普關稅是禍首

敘利亞禁止女性在海邊暴露身體　遊客也不行

南韓戰鬥機KF-16在美演訓受損　2名機師「跳機逃生」！現場傳火災

炸雞品牌300億售出！　19員工「拿1年薪水分紅」成百萬富翁

星巴克夢幻職缺！環遊世界「喝咖啡拍影片」　年薪上看400萬

捷星亞洲7月31日結束營運將裁員　500多名員工受影響

美洛杉磯暴動引搶劫！Apple、Adidas遭殃畫面曝　川普急派兵鎮壓

看完館長直播很失望「然後就被館粉出征了」　他嘆：只能說好話？

路上發現「一團小毛球」竟是貓頭鷹寶寶　警多做1動作被讚爆

快訊／高雄工廠驚傳工安意外！78歲老闆遭堆高機重壓慘死　

上海名校畢業生靠「偷錢包」享受人生　大學四年旅遊世界破百次

史上最快！Switch 2上市四天賣破350萬台...遠超初代首月紀錄

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

川普誓言「解放洛杉磯」　不排除動用《叛亂法》派軍隊鎮壓示威

郭書瑤北檢提告隔天宣布好消息！　加盟混血兒成「玖壹壹家人」

快訊／11縣市「高溫警示」　恐飆破36度

陳文茜曬1年前主持照！2症狀改善竟是「美麗的誤會」：黑色素癌開始

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

國際熱門新聞

即／洛杉磯進入緊急狀態、實施宵禁

護理師儀器線放口袋　女嬰被拖出保溫箱摔死

川普派4000國民兵、700陸戰隊　燒掉40億台幣

AV女優路邊拍攝「牆後是小學生」炎上　網罵翻

洛杉磯暴動搶劫　Apple、Adidas遭殃畫面曝

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

奧地利校園血案10死30傷！22歲槍手疑曾遭霸凌

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

新婚夜激戰20男　新娘再戰5000人

出發32hrs飛回原機場　137乘客超崩潰

美中談判第二天！美4大指數收漲　台積電ADR漲逾2.5％

傾斜了！萬海貨輪還在燒　更多貨櫃落海

《繁花》魅影：李李和她追逐的鬼魂

川普痛批加州州長無能：我如果沒派兵　洛杉磯早就燒成灰燼

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

颱風最快今生成　越晚雨越大

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

中了好市多「必買魔咒」傻眼：2商品莫名在推車內

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面