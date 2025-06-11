炸雞品牌300億售出！　19員工「拿1年薪水分紅」成百萬富翁

▲ Dave`s Hot Chicken從停車場小攤販成為連鎖品牌。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國連鎖炸雞品牌Dave's Hot Chicken近日完成一筆將近10億美元（約新台幣300億）的重大交易，創辦人之一暨現任執行長費爾普斯（Bill Phelps）透露，交易完成後有19名員工因分紅晉升百萬富翁，即便部分投資人反對，他仍強調希望和昔日一同打拼的夥伴共享成果。

現年69歲的費爾普斯2日接受CNBC節目訪問說明，私募股權公司Roark Capital收購Dave's Hot Chicken的大部分股份，總值接近10億美元，協議一部份包括讓每名總部員工、店長和副店長都獲得一筆相當於年薪的獎金，因此過去2周內有19名員工躋身百萬富翁。

費爾普斯坦言，獎金分配曾引發部分投資人不滿，質疑他「給得太多，這樣不對」，他也認同投資人有保護資金的責任，但他強調自己對打造品牌的每名員工有責任，誓言照顧這筆交易中所有利害關係人。

▲ 交易完成後總部員工及門市正副店長獲得大筆分紅。（圖／翻攝自臉書）

Dave's Hot Chicken於2017年由3名兒時好友以900美元（約新台幣2.7萬）積蓄在洛杉磯起家，最初只是個停車場炸雞攤。而費爾普斯擁有豐富特許經營經驗，1994年創立蝴蝶餅品牌Wetzel's Pretzels，並擔任Blaze Pizza董事至2020年，後來他所屬的投資集團收購Dave's股份，他也自2019年開始擔任執行長。

Dave's創辦人之一奧加尼西安（Arman Oganesyan）去年受訪時曾透露，創業初期有許多投資人上門，但費爾普斯與其團隊之所以脫穎而出，是因他們願意承認創始團隊的貢獻，而非將他們的成功歸因於運氣。

費爾普斯表示，他堅信該表揚的就要表揚，相信員工專業能力，並在薪酬上展現信任與尊重，「有投資人說我完全不懂管理人員的薪資怎麼開，他說的沒錯，因為我不把他們當作管理人員，而是旅程中的夥伴，也用對待夥伴的方式報酬他們。」