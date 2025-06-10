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首颱「蝴蝶」最快明天上午生成　周四低壓影響全台水氣增

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓最快明天上午形成輕度颱風「蝴蝶」，朝西北西方往海南島前進，晚間起東南部及恆春半島開始有局部大雨，周四隨著低壓帶到台灣附近，中南部、東半部及午後北部地區都容易有明顯雨勢。

中央氣象署預報員陳姵安表示，熱帶性低氣壓今天下午2點距離鵝鑾鼻西南方970公里，目前移動速度緩慢，中心還有整合趨勢，預計明天上午增強為輕度颱風，朝西北西方向靠近海南島，並往大陸華南地區前進。

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陳姵安指出，明天天氣與今天類似，環境偏東風及東南風，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後各地山區及東南部近山區有局部短暫雷陣雨，愈晚水氣愈增加，晚間東南部及恆春半島有局部大雨。周四起熱帶性低氣壓北抬，順勢帶動菲律賓東方海面低壓帶到台灣附近，容易有局部大雨。

她表示，周四環境偏南風，南部、東半部及東南部有陣雨或雷雨，中部、東北部為局部短暫陣雨，北部要留意午後雷陣雨。周五雷雨範圍擴大，主要在中南部、東部及東南部，其他地區多雲午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部、東部及局部山區有局部大雨。

她指出，周六低壓帶影響逐漸轉為西南風，中南部地區有雷雨或局部大雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區也有局部大雨，東半部雨勢較緩和。下周日至周二西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。 

溫度方面，陳姵安表示，明天台東降雨明顯，溫度約為31度，周四水氣增加，南部略降為31至32度，東半部30度，中部33至34度，北部仍有33至35度。周六回溫，北部可來到33至34度，中部32至33度。下周日至周二西南風影響，大台北、花東地區沉降作用有35度高溫。

另外，她也說，低壓帶影響，周四起南部、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖有長浪發生，浪高可能達2至3米，提醒民眾從事海邊活動留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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