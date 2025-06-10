又得獎！中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

▲張雍(右)獲行政院長卓榮泰頒發「經濟部國家產業創新獎」個人類「產學貢獻獎」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學表示，經濟部10日舉行產學各界喻為「國家產業創新奧斯卡」稱譽的「國家產業創新獎」頒獎典禮，中原大學化學工程學系講座教授張雍成功推動技術創新與成果轉譯，促進學術與產業深度接軌，榮獲第9屆「經濟部國家產業創新獎」個人類「產學貢獻獎」。

中原大學表示，50歲的張雍研發成果及產學合作實績成就斐然，締造多項佳績，曾獲頒之重要獎項包括：經濟部國家發明創作獎、國家新創獎、傑出高分子學術研究獎、東元獎、行政院傑出科技貢獻獎，以及國科會傑出研究獎等。

▲張雍(左1)帶領學生創業成立普瑞博生技。(圖／中原大學提供)

張雍畢業於中原大學化工系，並在臺灣大學完成碩博士學位，之後前往美國華盛頓大學化工所進行博士後研究，於2006年回到台灣，加入中原大學團隊至今。

自2009年起，張雍開始投入「人體血液減除白血球系統」的技術開發，歷時8年完成從實驗室驗證到臨床應用，並於2016年正式技轉成立普瑞博生技。該公司已獲美國FDA與ISO認證，技術授權金達1.03億元，公司市值突破16億元，張雍帶領學生成功將技術商業化，對臺灣生技產業發展影響深遠。

▲張雍教授(中)帶領中原大學薄膜研發躋身全球一流學科，培育未來科技人才。(圖／中原大學提供)

在產學合作方面，張雍主持76項跨領域產學計畫，協助國內外企業開發創新產品，累計投入研發經費逾1.3億元。其中不乏大型知名企業，例如：德國Sartorius、台塑集團，他與台塑南亞攜手打造台灣首座血袋工廠，第一期投資逾新台幣8億元，年產能達400萬組濾器與血袋套組，同時協助台塑推動高質化雙離子材料應用，展現跨界技術整合的強大實力。

值得一提的是，張雍開發的雙離子電荷偏差高分子薄膜分離技術，可精準辨識並去除白血球，能在7分鐘內完成500mL全血過濾，濾效達99.99%，為全球最快、效率最佳的過濾技術，現已廣泛應用於捐血中心及醫療機構，造福台灣超過50萬人次的輸血安全照護，為輸血醫療領域帶來革命性突破。

除了潛心研發，張雍也積極培養未來的科學家和工程師，已培育超過160位博碩士與大學部研發人才，為台灣科技發展注入動能。同時，兼任中原大學產學營運處產學長及薄膜技術研發中心主任，推動校內創新與對外產學合作。

此次獲獎，張雍除了感謝母校中原大學提供學習探索與深耕實踐的環境，並分享感言指出：「創新是推動進步的核心動力，堅持則是實現目標的基石。願與各界攜手開創美好未來，將每一份努力化為造福人群的重要力量，持續推動世界的變革與進步。」