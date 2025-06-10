　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

又得獎！中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

▲中原大學教授張雍奪「國家產業創新獎」

▲張雍(右)獲行政院長卓榮泰頒發「經濟部國家產業創新獎」個人類「產學貢獻獎」。（圖／中原提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學表示，經濟部10日舉行產學各界喻為「國家產業創新奧斯卡」稱譽的「國家產業創新獎」頒獎典禮，中原大學化學工程學系講座教授張雍成功推動技術創新與成果轉譯，促進學術與產業深度接軌，榮獲第9屆「經濟部國家產業創新獎」個人類「產學貢獻獎」。

中原大學表示，50歲的張雍研發成果及產學合作實績成就斐然，締造多項佳績，曾獲頒之重要獎項包括：經濟部國家發明創作獎、國家新創獎、傑出高分子學術研究獎、東元獎、行政院傑出科技貢獻獎，以及國科會傑出研究獎等。

▲中原大學教授張雍奪「國家產業創新獎」

▲張雍(左1)帶領學生創業成立普瑞博生技。(圖／中原大學提供)

張雍畢業於中原大學化工系，並在臺灣大學完成碩博士學位，之後前往美國華盛頓大學化工所進行博士後研究，於2006年回到台灣，加入中原大學團隊至今。

自2009年起，張雍開始投入「人體血液減除白血球系統」的技術開發，歷時8年完成從實驗室驗證到臨床應用，並於2016年正式技轉成立普瑞博生技。該公司已獲美國FDA與ISO認證，技術授權金達1.03億元，公司市值突破16億元，張雍帶領學生成功將技術商業化，對臺灣生技產業發展影響深遠。

▲中原大學教授張雍奪「國家產業創新獎」

▲張雍教授(中)帶領中原大學薄膜研發躋身全球一流學科，培育未來科技人才。(圖／中原大學提供)

在產學合作方面，張雍主持76項跨領域產學計畫，協助國內外企業開發創新產品，累計投入研發經費逾1.3億元。其中不乏大型知名企業，例如：德國Sartorius、台塑集團，他與台塑南亞攜手打造台灣首座血袋工廠，第一期投資逾新台幣8億元，年產能達400萬組濾器與血袋套組，同時協助台塑推動高質化雙離子材料應用，展現跨界技術整合的強大實力。

值得一提的是，張雍開發的雙離子電荷偏差高分子薄膜分離技術，可精準辨識並去除白血球，能在7分鐘內完成500mL全血過濾，濾效達99.99%，為全球最快、效率最佳的過濾技術，現已廣泛應用於捐血中心及醫療機構，造福台灣超過50萬人次的輸血安全照護，為輸血醫療領域帶來革命性突破。

除了潛心研發，張雍也積極培養未來的科學家和工程師，已培育超過160位博碩士與大學部研發人才，為台灣科技發展注入動能。同時，兼任中原大學產學營運處產學長及薄膜技術研發中心主任，推動校內創新與對外產學合作。

此次獲獎，張雍除了感謝母校中原大學提供學習探索與深耕實踐的環境，並分享感言指出：「創新是推動進步的核心動力，堅持則是實現目標的基石。願與各界攜手開創美好未來，將每一份努力化為造福人群的重要力量，持續推動世界的變革與進步。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柬埔寨「有力人士」救女大生對話曝：不花冤枉錢！里長揭他真本事
颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到「雨炸4天」　一周降雨熱區曝
iOS 26更新必看亮點！剩餘充電時間一目了然

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投首迎國慶焰火　結合中秋節2波連假和茶博會估人潮上看百萬

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍　費1個多小時打撈上岸

種子貓頭鷹、植物拓染、竹編小扇子　嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY　

又得獎！中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立」　藍營轟：綠色幽默

第55屆全國技能競賽開跑　桃竹苗分署誓師出征金牌

嘉義地檢署跨機關聯手　查緝違法廢棄物

一層53戶似「城中城」高雄大樓火警！鄰聽2聲爆炸　陳其邁急衝現場

台南擴建長照服務　黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！7樓竄出火舌　上百住戶緊急疏散

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【生日驚喜】小狗一出現…爸爸發出少女尖叫聲！

南投首迎國慶焰火　結合中秋節2波連假和茶博會估人潮上看百萬

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍　費1個多小時打撈上岸

種子貓頭鷹、植物拓染、竹編小扇子　嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY　

又得獎！中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

桃園綠營提案要求市府大罷免「行政中立」　藍營轟：綠色幽默

第55屆全國技能競賽開跑　桃竹苗分署誓師出征金牌

嘉義地檢署跨機關聯手　查緝違法廢棄物

一層53戶似「城中城」高雄大樓火警！鄰聽2聲爆炸　陳其邁急衝現場

台南擴建長照服務　黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

快訊／高雄大樓驚傳嚴重火警！7樓竄出火舌　上百住戶緊急疏散

前立委助理涉共諜案　國、民2黨3人移送北檢複訊

中了好市多「必買魔咒」　會員傻眼：2商品莫名被出現在推車內

準蝴蝶北轉2天恐2次登陸　水氣不斷補「超大灑水器」暴雨猛灌

惹上金秀賢又被實況主告！金世義「選舉很忙」2拒到案　警方曝下一步

她術後惡化全身發紫！家屬怒求救7小時都沒人理　院方冷回：重要嗎

國際火線／《繁花》魅影：李李和她追逐的鬼魂

童年回歸《數碼寶貝 時空異客》將推出　回合戰鬥培育數碼寶貝

一表看14家金控5月獲利表現！　前5月獲利總和1600億年減近4成

詐團用AI生成假畫面　北市女慘被騙8891萬！退休金全沒了

SEVENTEEN DK「竟喊全名嗆羅PD」：你給我出來！

阮經天.陳喬恩同框錄綜藝　雨中漫步..夢回《命中》！

地方熱門新聞

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝

即／台鐵死傷事故　男子「入侵軌道」遭撞身亡

集鹿大橋鹿谷端橋下赫見男性無名屍

南投首迎國慶焰火估人潮上看百萬

桃園綠營提案　要求市府大罷免「行政中立」

台南擴建長照服務黃偉哲調升低收養護補助緩解弱勢家庭壓力

嘉義智選假日酒店暢玩農村DIY

中原大學教授張雍　奪「國家產業創新獎」

全國技能競賽開跑　桃竹苗分署誓師出征金牌

台南西港平房火警消防人員全力搶救無人傷亡

嘉檢召開廢棄物清理法案件會議

快訊／台南湖美街垃圾車起火！悶燒冒煙幸無人傷亡

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

更多熱門

相關新聞

拍攝東歐難民潮　張雍記錄無奈

拍攝東歐難民潮　張雍記錄無奈

旅歐攝影家張雍於學學白色空間舉辦「左心房／右心室」，除了發表最新系列《月球背面的逃難場景》，紀錄難民在東歐斯洛維尼亞（Slovenia）邊境的遭遇，也涵蓋過去14年的作品，共展出 281幅照片，展覽將展至8月27日。

三姐弟布丁要關了！臉書PO告別文

三姐弟布丁要關了！臉書PO告別文

關鍵字：

中原大學教授張雍國家產業創新獎」

讀者迴響

熱門新聞

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

一層53戶似「城中城」！高雄大樓火警2人送醫

AV女優路邊拍攝「牆後是小學生」炎上　網罵翻

Dora偷吃富商！雪碧爆啦啦隊女孩身體換資源　

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

全聯熱便當10元開搶！加碼抽千元買菜金

館長上海用餐「餐廳董事長」贈茅台：到台灣開店

高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝

包腳男紅燈下車掏鳥解放！眾人見證Live尿秀

ChatGPT爆大規模災情　用戶崩潰：課金也當機

賴床人福音來了！iOS 26鬧鐘迎來「史詩級更新」

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面