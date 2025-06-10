全國唯一！台南和順國小貓咪盃雙組奪牌　展現資訊教育深耕實力

▲台南和順國小師生在全國貓咪盃賽事中表現亮眼，雙組別同時奪得銅牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年「全國貓咪盃競賽」日前圓滿落幕，台南市學子以一銀二銅的亮眼成績，展現出深耕資訊教育的豐碩成果，尤以和順國小最為矚目，成為全國唯一同時在「國小遊戲組」與「國小動畫組」兩個組別均闖入前三名的學校，為台南市爭得光榮。

市長黃偉哲10日在市政會議中親自表揚獲獎團隊，並由海佃國小校長郭芳朱、和順國小校長陳良圖代表接受榮譽。黃市長強調，面對AI浪潮與數位轉型大勢，台南持續推動程式教育紮根基層，透過種子教師培育、區域資源中心與在地特色課程建構，提升學生的數位素養與創新能力，成績正是教育實力的明證。

教育局長鄭新輝表示，看到孩子們在全國舞台上展現自信與創意，心中感動無比。和順國小師生團隊同時在兩個組別獲獎，不僅是學校榮耀，更是台南教育前瞻規劃與實踐的成果展現。

本屆貓咪盃競賽全國22縣市共170隊、340名程式高手參賽，台南代表隊在師生齊心努力下脫穎而出，技術、創意與團隊精神獲評審高度肯定。和順國小於「國小遊戲組」與「國小動畫組」雙獲銅牌，彰顯跨領域整合與實作能力的卓越；海佃國小亦於遊戲組斬獲銅獎，展現新穎創意與科技實力。