快訊／12縣市大雨特報！大雷雨轟5地　持續1小時

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（10日）下午4時20分針對12縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投、高雄地區及桃園至台中、雲林至台南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水，特報持續時間到今天深夜。

氣象署下午4時36分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括新竹縣、台中市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣，持續時間至傍晚5時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署表示，今天風向為偏東至東南風，台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫則會再升高一些，各地高溫普遍在32到36度，大台北及中南部有局部36度以上高溫發生的機率，天氣持續炎熱，中午前後紫外線強，戶外活動應注意防曬並多補充水分。

大雨特報地區

桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

大雷雨警戒區域

新竹縣、台中市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣



▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署