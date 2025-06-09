永康徒步區試辦結束　議員盼勿犧牲居民權益成就商圈發展

▲台北市長蔣萬安、北市交通局長謝銘鴻。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安日前拍板試辦永康街假日徒步區，昨為最後一個周末，交通局調查顯示近9成民眾滿意。但議員王閔生指出，上周舉辦地方說明會時，多數民眾、店家都認為生活或生意受影響；此外，永康街商圈範圍超過9成為住宅區，呼籲市府「不要犧牲住宅區居民權益成就商圈發展」。對此，蔣允諾，會持續調查在地意見，不破壞地方住商融合為原則。

永康商圈近來榮獲多項國際殊榮，深獲國際觀光客喜愛，為了進一步提升逛遊體驗，北市府5月10日起試辦「永康街人本城市假日漫步區」，選定每周末下午2點到晚間8點，將永康街及周邊巷弄封街，試辦1個月，昨是最後一個周末。

蔣萬安今赴市議會備詢，北市議員王閔生指出，封街試辦在假日，居民本來假日是要好好休息，但封街後人潮多，住戶望而卻步；住戶多是長者，假日兒女可能會帶孫子孫女來，出來還是要依靠車輛，只靠通行證出入不方便，甚至因此被白眼；店家也非完全贊成，人潮沒有實際轉化成消費行為。

對此，蔣萬安說，大多收到外界的反應都是蠻肯定的，在地居民部分經交通局調查，89%都贊成。但王閔生反駁，調查方式是在路上問民眾，「這真的是在地居民嗎？」批評市府不是逐戶投信箱。

王閔生表示，當初說明會交通局舉了幾個成功案例，西門、四平、迪化等商圈都設有徒步區，這些地方都屬於商業區，「永康商圈封街範圍超過9成都是住宅區，只有信義路周邊屬於商業區」，封街後導致人潮變多，影響住戶休息，高呼不要犧牲住宅區居民權益成就商圈發展。

對此，市長蔣萬安表示，會聽取在地居民意見，彙整各局處在試辦期成果，包含住戶意見，通盤考量可行性。他強調，會努力維持在地住商融合為目標，以不破壞為原則，設法如何提升整體商圈品質。

▲台北市議員王閔生。（圖／記者李毓康攝）