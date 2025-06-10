罕見！泰國進口面紙盒藏市價4億元海洛因　領貨人是移工

▲高檢署今（10日）在財政部關務署舉辦第12波安居緝毒專案成果發表，行政院長卓榮泰（左）出席嘉勉。（圖／高檢署提供）

記者黃哲民／台北報導

高檢署整合國內6大緝毒系統執行第12波安居緝毒專案，今（10日）上午舉辦成果發表會，包括查獲各類毒品共逾15公噸、嫌犯3726人，其中242人羈押，行政院長卓榮泰出席嘉勉，要求持續溯源斷根、展現對毒品「零容忍」決心，其中調查局查獲泰國進口竹蓆面紙盒竟夾藏25公斤海洛因、市值約台幣4億元，並找泰籍移工出面領貨，相當少見。

調查局桃園市調查處今年（2025年）4月接獲財政部關務署台北關通報情資，掌握1批泰國進口的精裝竹蓆面紙盒夾藏海洛因毒品，領貨人為高雄市大寮區1名合法受僱的泰籍移工。

▲高檢署今（10日）舉辦第12波安居緝毒專案成果發表，展示高雄地檢署指揮警調緝獲泰國進口精裝竹蓆面紙盒夾藏毒品海洛因25公斤，行政院長卓榮泰出席嘉勉。（圖／調查局提供）

桃園市調處鎖定目標後，協同調查局高雄市調查處與高雄市警局刑警大隊成立專案小組，報請高雄地檢署由檢察官簡婉如指揮，4月14日拘提領貨的移工、聲押獲准，並查獲與面紙盒底板、布料一起車縫、外觀難以辨認的25公斤海洛因毒品，估算市值約台幣4億元，及時阻止流入市面。

近年走私毒品方式五花八門，包括藏於畫冊、軸承或燈具內，試圖偽裝成一般普貨來台，例如陳姓男子為首的6人走私集團，今年3月間駕「滿瑞富」號漁船從基隆八斗子漁港出海，在東沙島外海接運52個麻布袋，內以茶葉袋分裝共1514包第三級毒品愷他命、總重逾1.6公噸，外加20包第二級毒品甲基安非他命，總重約22公斤。

▲高檢署今（10日）舉辦第12波安居緝毒專案成果發表，展示橋頭地檢署指揮警調破獲藏身山區果園的「喵喵」製毒工廠，行政院長卓榮泰出席嘉勉。（圖／調查局提供）

新竹地檢署檢察官沈郁智指揮海巡署偵防分署台中查緝隊、新竹縣竹北警分局監控，今年4月3日在新竹南寮漁港外海攔下返航的「滿瑞富」號抄出毒品，並協同宜蘭地檢署檢察官張鳳清溯源查獲全部共犯，號稱我國史上最大宗海上走私毒品案，昨（9日）起訴6嫌。

此外，台中地檢署今年2月間，指揮海巡署偵防分署桃園查緝隊、新竹市第二警分局，查獲走私第三級毒品愷他命入境案，扣得576包共157公斤，這些毒品是夾藏在排氣管運送。

高檢署今上午在關務署本部舉辦第12波安居緝毒專案成果發表會，連同上述3案，共有6案獲卓榮泰當面嘉勉，國內6大緝毒系統包括檢察、調查、警察、海巡、憲兵與關務，在場觀摩交流，今年1月到4月執行專案期間，共查獲各類毒品逾15公噸、毒品嫌犯3726人，其中1180人涉及製造、運輸或販賣，有242人被羈押。

▲高檢署今（10日）在財政部關務署舉辦第12波安居緝毒專案成果發表，行政院長卓榮泰出席嘉勉。（圖／高檢署提供）

第12波安居緝毒專案重點，為「喪屍煙彈」主成分依托咪酯類新興毒品，以及含第三級毒品α-PiHP的彩虹菸，專案查獲151座製毒工廠、分裝場或植栽場，其中122處就是這2類毒品，扣得第二級毒品依托咪酯共364公斤，其中300公斤來自橋頭地檢署指揮保三總隊、航空警察局等單位，破獲利用空運夾藏、號稱國內最大宗走私依托咪酯案。

此外，彩虹煙被查獲逾5萬支，包括雲林地檢署指揮台南市警局刑警大隊、雲林縣北港警分局，今年3月間破獲販毒集團，查扣1.2萬餘支，外加混合毒品924包，並聲押被告10人獲准。

▲高檢署今（10日）舉辦第12波安居緝毒專案成果發表，展示橋頭地檢署指揮警調破獲藏身山區果園的「喵喵」製毒工廠，行政院長卓榮泰出席嘉勉。（圖／調查局提供）

橋頭地檢署另於今年3月間，指揮調查局台南市調查站、南部地區機動工作站、高雄市調處、屏東縣調查站與屏東縣內埔警分局，共同在屏東縣潮州鎮與高雄市杉林區查獲2座藏身透天厝與芭樂果園的製毒工廠，扣得第三級毒品「喵喵」與第四級毒品先驅原料共約260公斤。

辦案人員指出，以楊姓男子為首的4名嫌犯，刻意選擇遠離住家的偏僻地點，更自行架設電力設施避人耳目，專案小組利用夜間在沒有路燈的山路摸黑攻堅，及時攔下足供60萬人次吸食的毒品，市值達3億元，全案已偵結起訴。