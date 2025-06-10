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川普竟嗆逮捕加州州長「是件好事」　加州控告聯邦政府

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普強硬應對洛杉磯因掃蕩非法移民引發的抗議潮，不僅部署國民兵進駐，更公開表示若他是邊境政策主管霍曼（Tom Homan），他會逮捕加州州長紐森（Gavin Newsom）；川普更痛批抗議者都是「職業煽動者與叛亂分子」，應全數關進監獄，引發政壇強烈反彈。對此，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，已針對部署國民兵一案，代表州府對聯邦政府提起訴訟。

本次風波起因於美國移民及海關執法局（ICE）近期在洛杉磯展開大規模突襲行動，導致民眾抗議愈演愈烈，甚至演變成街頭暴力衝突。川普不顧地方政府反對，上周末迅速下令部署2000名加州國民兵進駐洛城；美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）也警告，若暴力持續，將考慮進一步出動海軍陸戰隊。

▲▼美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

▲▼美國洛杉磯近日爆發大規模反對移民突襲行動的抗議潮，川普下令部署國民兵。（圖／路透）

▲▼洛杉磯抗議,Waymo自動駕駛車輛遭焚毀。（圖／路透社）

川普9日在白宮受訪時表示，「製造問題的人是職業煽動者與叛亂分子，他們是壞人，應該被關進監獄。」儘管未提供具體證據，但川普堅稱這些示威者危害社會秩序，他也針對抗議時配戴口罩的群眾表示強烈不滿，主張應禁止遮蔽面容的行為。

針對霍曼日前聲稱應逮捕包括加州州長紐森及洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在內的阻礙執法官員，川普回應說，「如果我是霍曼，我會逮捕紐森。我覺得那會很好，他喜歡出風頭，表現得非常差勁。」川普一方面聲稱「我喜歡紐森，是個好人」，但也批評他「非常無能，眾所皆知。」

▲加州州長紐森硬槓川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州州長紐森硬槓川普。（圖／達志影像／美聯社）

面對川普連番言論，紐森強烈回應，「放馬過來。」他在社群平台X上表示，總統竟然公然呼籲逮捕一位現任州長，這是他「永遠不希望看到的一天」，並指出，「不論你是民主黨人還是共和黨人，這都是一條國家不能跨越的界線。這一步，無疑是邁向威權主義。」

紐森與加州檢察長邦塔9日共同宣布，已對川普政府提起訴訟，指控其「非法且不必要地接管加州國民兵指揮權」，不僅違反聯邦與州之間的權力分立，也進一步惡化了洛杉磯的混亂與暴力情勢。他們要求法院立即叫停此一行動，以保障地方政府的合法自主權。

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