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詭異「石蛋」30年出現一顆 科學家揭原因

貴州山區有面石壁每隔30年會脫落圓形石蛋，令人嘖嘖稱奇。（翻攝YT頻道「鄉村阿泰」）

▲貴州山區有面石壁每隔30年會脫落圓形石蛋，令人嘖嘖稱奇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

《西遊記》中，孫悟空是由一顆收天地靈氣、日月精華的靈石，孕育而成的石猴，而根據《IFL Science》報導，中國貴州省黔南布依族苗族自治州有一處偏遠山區，存在一個令人稱奇的地質奇觀，竟有一面岩壁每隔30年就會「孵化」出圓形石蛋，直徑可達20到40公分，這些學名為「砲彈狀結核」（cannonball concretions）的蛋狀巨石，外觀就像是大地孕育而生的巨型石卵。

這些看似奇異的「石蛋」，實則是水、礦物質與漫長時間共同雕琢而成，當富含礦物質的水緩慢滲透進岩層縫隙時，它們會找到一個堅實的「起點」，可能是小小的化石，也可能是微量的有機物。以此為中心，礦物質和沉積物便會開始一層一層地附著、堆疊、包覆，歷經漫長的歲月，最終形成觸感堅硬、外形圓潤光滑的「石蛋」。

這些獨特的「石蛋」平時深藏在地底深處，需要經歷長時間的風吹雨打、侵蝕沖刷後，才會逐漸從周圍堅硬的岩層中脫離出來。科學界至今對於這面會「生蛋」石壁仍未有定論，目前推測這種現象可能與貴州特有的石灰岩地質結構，以及當地潮濕的季風氣候有著密切的關聯。

根據地質專家實地勘查後認為，這些「石蛋」是地層運動與地質風化的產物，估計形成於5億年前的寒武紀。


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