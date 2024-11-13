花蓮13森林護管員新血入列！　榜首22歲今年國立大學畢業

▲花蓮分署公告榜單於大門口布告欄、臉書專頁及官網，歡迎查詢。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及保育署花蓮分署辦理113年第2次森林護管員甄試，符合報考資格83名，正取13名，經過11月9、10日一連2天緊鑼密鼓地進行術科及學科測驗後，日前公告榜單於大門口布告欄、臉書專頁及官網，歡迎查詢。

花蓮分署表示，為貼近現場實務需求，近年筆試專業科目增加實務命題比重，另在體能要求上也必須符合一定標準，自行負重20公斤跑走需完成「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1,500公尺」，兼備體能與專業知識才足以肩負巡山之責。

▲13名正取人員榜單。



本次甄試正取者13名，榜首僅22歲，6月份剛自國立大學畢業，也是今年最年輕考生，大學時期為登山社社員且取得山域溪谷搜救專業訓練證書，希望利用所學技能為山林盡一份力。

黃群策分署長代表分署所有同仁竭誠歡迎新血加入護衛山林團隊，錄取人員將於113年12月2日統一報到，接受一個月專業與實務訓練，逐步熟悉森林護管工作，之後每年透過職能訓練計畫，不斷強化本職學能，搭配晉級升等制度，打造護管員完整職涯規劃，共同邁向「永續林業、生態臺灣」的核心理念，也歡迎有志民眾留意每年招考訊息，一起投入森林護衛工作。