原鄉土地正義再推進　台糖土地權利回復、權狀領回活動登場

▲台糖土地權利回復、權狀領回活動。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為了落實土地歷史正義與轉型正義，並解決原住民族土地流失的問題，台東縣政府與原住民族委員會於9日在縣政府大禮堂舉行了「114年度台糖土地權利回復權狀領回活動暨土地審查委員教育訓練」活動。此次活動不僅透過儀式和培訓展示政策的具體成果，也標誌著政府對原住民族土地正義的承諾和實踐。

台東縣長饒慶鈴在致詞中表達，希望原住民族能更加珍惜這些回復的土地，並強調這些土地回復的背後，是族人多年來對土地正義的堅定訴求。饒縣長提到，台糖公司將許多原住民土地納入管理，導致土地權利流失，政府如今透過購買台糖土地、回復原住民土地權利，正是為了解決這一歷史問題。縣政府編列經費，向台糖公司以現值土地價格購回土地，並特別辦理此次的土地權利回復及頒狀活動，讓族人能夠正式領回屬於他們的土地。

活動現場吸引了來自中央與地方的多位原住民立法委員、議員，以及15鄉鎮市首長參與，共有200位與會者。原住民族委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、土地管理處處長謝亞杰也出席活動，並對縣府在各項政策推動方面的努力表達感謝。議長吳秀華則在現場向所有參與的土地審查委員表示敬意，感謝他們長期以來的默默付出。

本次活動不僅關注土地回復，更包括了對土地審查委員的教育訓練課程。為表揚那些在土地審查工作中服務滿15年的委員，活動中特別對他們的辛勞和貢獻進行了肯定。這些土地審查委員的工作至關重要，縣府希望他們在未來能夠更深入了解原住民族的傳統土地慣習，並結合法治觀念與實務經驗，確保土地審查過程公正、透明，協助族人合理合法地取得土地權利。

饒慶鈴最後呼籲，期待更多族人能透過此計畫申請土地權利回復，取回屬於自己或先人的土地，並更加珍惜這些土地資源。同時，她也期望所有土地審查委員能持續精進，共同努力實現原住民族的土地正義。

此次活動不僅展現了政府對原住民族土地正義的承諾，也通過教育訓練強化了基層治理的效能，開啟了族人與政府共同守護土地權益的新篇章。