龍馬大道正式通車　提升知本溫泉區交通及觀光發展

▲知本龍馬大道正式通車。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣知本溫泉區的交通再度升級！經過多年的規劃與努力，龍馬大道於9日正式通車，這條新開辟的聯外道路將有效打破過往的交通瓶頸，極大提升知本溫泉區與周邊地區的交通連結。縣長饒慶鈴在通車典禮上表示，龍馬大道的完工不僅改善了交通運行，還將為當地的觀光發展帶來新的動能。

饒慶鈴指出，知本溫泉區一直是台東最具吸引力的觀光目的地，縣府一向將交通便利性作為重點。她提到，在勇男橋及溫泉橋改建後，知本溫泉入口的交通安全已有顯著提升，但依然有改善的空間。過去，知本溫泉區的主要聯外道路——位於知本溪右岸的龍馬路，雖可直通知本溫泉，但由於路況狹窄、設施不完善，使得居民及遊客進出仍需依賴194縣道，尤其在假日期間，交通瓶頸問題尤為嚴重。

為了打破這一瓶頸，縣政府開闢了全長1.55公里、寬達20公尺的龍馬大道，並結合知本溪右岸堤防提升水防標準，打造出四車道平坦道路，設有快慢車道與人行道。通車後，車輛將可從台9線直通知本溫泉區，避免了過去必須繞行194縣道的繁瑣路程。這不僅縮短了居民及遊客的出行時間，還將分散假日期間的車流壓力，顯著改善知本溫泉與台9線的交通連結。

縣府建設處表示，龍馬大道的建設項目共計投入1億4214萬元，其中包括來自內政部國土管理署的補助及縣府自籌的經費。該工程於2022年2月正式動工，並於今順利完工。除了道路的開闢，還在兩側種植了近400株喬木，為這條交通要道增添綠意，提升了周邊環境的質感。

龍馬大道的通車，不僅將解決交通瓶頸問題，還將活化周邊約30公頃的遊憩用地，為大知本地區的觀光發展提供新契機。縣長饒慶鈴表示，這將大大提升當地的交通與觀光品質，期望吸引更多遊客來訪，進一步促進地方經濟發展。

隨著龍馬大道的通車，知本溫泉區的交通已邁向新高峰，未來不僅能夠提升觀光產業的活力，還能增強居民的出行便利，對於台東縣整體的發展也將產生積極影響。