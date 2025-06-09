熱浪來襲　台東縣推動永續行動應對高溫危機

▲熱浪襲人台東縣政府呼籲永續行動減緩地球慢性熱傷害。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

每年五至六月，台東縱谷的池上、關山到鹿野一帶的稻田轉綠，為整片土地帶來如詩如畫的美景，吸引了不少旅人與攝影愛好者。然而，隨著全球氣候變遷加劇，極端高溫和熱傷害的風險也逐漸浮現，台東縣政府因此發出呼籲，面對這一挑戰，除了政府的政策推動，更需要每一位市民共同實踐永續行動，為地球退燒、為未來降溫。

台東縣政府指出，縣內的空氣品質已經連續11年榮獲全國第一，這一成績背後反映的是自然環境的優勢，也顯示出縣府長期致力於永續發展的努力成果。縣府不僅積極推動節能減碳及綠色交通等氣候行動，還建設了公共自行車系統，鼓勵民眾選擇低碳通勤模式，並透過實際行動來回應氣候變遷，營造台東健康舒適的生活環境。

根據台東縣環保局的說法，近年來，由於極端氣候的影響，中央氣象署已將「高溫」納入災害性天氣範疇。今年五月以來，台東受到西南氣流沉降影響，開始出現焚風現象，氣溫屢屢突破36°C，並達到高溫黃色警報。環保局提醒市民，應提高熱傷害的警覺，尤其是長時間戶外工作的民眾與來訪遊客，更應加強防曬並隨時補充水分，確保自身健康與安全。

此外，氣候變遷帶來的熱浪不僅是短期的高溫挑戰，還是地球面臨的「慢性熱傷害」問題。根據《巴黎協定》目標，全球應將氣溫升幅控制在工業化前水準的2°C以內，並努力限制在1.5°C以內。然而，根據歐洲哥白尼氣候變化服務（C3S）的預測，2024年將成為有紀錄以來最熱的一年，全球年平均氣溫首次突破1.5°C，這顯示出全球升溫的趨勢加劇。國家衛生研究院也指出，長期的高溫和極端氣候除了提高熱傷害的風險外，還可能增加中風、心血管疾病的發病率，對高齡者及慢性病患者等高風險族群構成潛在威脅。

因此，環保局強調，氣候變遷的挑戰需要從每一位市民的日常生活中開始。為此，縣府建議大家透過節能減碳、提升環境韌性來應對氣候變遷的影響。例如，可以將冷氣設定在26–28°C，並搭配電風扇協助空氣循環來節省電力，還可以使用LED等高效節能燈具，這樣每調高1°C，就能省下約6%的電力。此外，在陽台或家中種植綠色植物或攀藤植物，不僅能美化環境，還能有效降低室內溫度1–3°C，減少對冷氣的依賴，從而緩解都市熱島效應。

縣府同時鼓勵市民選擇步行、自行車或公共交通工具等綠色出行方式，這樣不僅可以減少碳排放，還能減少交通壅塞和空氣污染，提升城市的整體環境品質。

台東縣政府表示，氣候變遷的挑戰早已不是科學界的遙遠議題，而是我們生活中的現實問題。在這個夏季來臨之際，除了要注意防曬、調整作息來防範急性熱傷害外，市民還應該從生活中的細節入手，積極實踐節能減碳，提升環境的韌性。縣府呼籲大家共同攜手，從自己做起，為台東、為地球「降溫」，迎接更永續的未來。