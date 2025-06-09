生肉「躺著超謎綠葉」不只一片　萬人超困惑！內行人曝用途

▲原PO好奇為何生肉上會躺一片葉子。（示意圖／記者謝盛帆攝）



網搜小組／劉維榛報導

超謎的葉子！一名網友好奇拋問，為何有些生雞肉上，會放上一片綠色塑膠葉片，到底用意何在？文章引發萬人朝聖笑虧，「怕肉會冷給它蓋的」、「那個是精華」、「一秒變高級日本料理的裝飾品」。事實上這叫做山形葉，能避免食材沾染，而放在生雞肉上，有食品加工廠員工解釋，是做記號用的。

一名網友在Threads納悶求解，為何在生鮮超市買的生雞肉片，上頭要放一片綠草造型的塑膠片，「那一片作用是什麼？」

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文章一出，網友紛紛歪樓回應，「怕肉會冷給它蓋的」、「襯膚色」、「裝新鮮呀」、「柵欄，怕雞肉跑掉」、「百分百還原，雞在草地上奔跑的景象」、「讓你有視覺差異！覺得肉很大塊」、「吃肉也要配綠色蔬菜，再提醒你去買菜」、「那個是精華阿，整體最好吃的部分」、「一秒變高級日本料理的裝飾品」。

留言串中，也調出食品加工廠員工解釋，「有時候肉品廠商出貨的時候，會出很多種部位或重量的商品，這綠色的裝飾可以拿來分類，一片可能是產品1、兩片可能是產品2，能讓理貨或者物流的人員清楚的辨別商品，簡單講就是做記號用」。

還有人進一步發問，「那盒裝壽司裡面放一片綠葉是要幹嘛的？」事實上，這種塑膠葉的擺設源自一種名叫葉蘭（ハラン，haran）的植物，也有人將其稱為山形葉。一般日本料理店在準備生魚片拼盤時，因為會準備不同魚種的刺身，為了避免食材味道互相沾染或沾黏，就會用這種塑膠葉將食材隔開，也能讓食物的色澤看起來更鮮豔。

這樣的做法在日本被稱為「格」，一般平價壽司店會使用塑膠葉或是竹葉來分開，高檔的日料店則會採用「紫蘇葉」，不僅可以增加香氣，也能夠食用，另外也有店家會使用真正的「葉蘭」來擺盤。