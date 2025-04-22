夫妻吃壽司「2份哇沙米300元」留1星　老闆公布正臉嗆：誰不知要錢

▲壽司店公布夫妻用餐監視器畫面。（圖／翻攝當事店家粉絲團，下同）



記者許力方／綜合報導

嘉義發生一起消費糾紛，一間壽司店日前遇到一對夫妻前來用餐，期間向店家要了2次現磨的哇沙米（山葵），結帳時不滿遭多收300元，與店家爭執，事後留1星負評「追加山葵未說明價格，最後帳單才看到2坨300元」，店家連發3篇文，氣憤公布監視器影片，放大夫妻的正面和對話，雙方互告妨害名譽及洩漏個資，對簿公堂。

壽司店指控，自家開業已經9年，卻遇到客人點「新鮮山葵不付錢」，還留負評說要提告，氣得公布一段3分鐘監視器畫面，放大2人的正臉及對話內容，並標註姓名在臉書上。

事發於19日下午2時許，當事夫妻帶著婆婆前來用餐，期間向師傅詢問「哇沙米可以給一點嗎？」師傅回「你要一份嗎？幫你用一份」，一行人驚訝「哇！哇沙米還要錢？」師傅再次介紹「這個是新鮮現磨得跟外面不一樣」。

壽司店指控，對方結帳時很不想付哇沙米的錢，聲稱沒有告知要錢，與櫃台發生爭執，稱「吃了很多日料店」、「現磨的然後呢？」最後不情願地付錢。

▲夫妻吃壽司點2份哇沙米被多收300元，留1星負評。



事後女客人到Google評論留下1星負評，指追加山葵未說明價格，「你覺得你的山葵很讚、現磨的就勇敢說出來追加一坨要150，不是在那邊一直強調現磨阿里山山葵，最後帳單才看到2坨總共300。」還加碼嗆店家「沒心介紹就收起來不用做，連自己餐點特色都講不出來，真的不要怪別人不會欣賞你。」

店家PO文說明，自家生魚片、握壽司本身都有附山葵，對方用餐時要了2次山葵，最後來打包帶走「喜歡吃就付錢沒毛病吧」、「正常人誰會不知道要錢？」且在現場竊竊私語疑惑「還要錢？」，結帳時說自己吃很多間「連個山葵都在那邊543了，你就不要說出來讓人家笑了」。

夫妻受訪時強調，當時帶著婆婆來吃飯，婆婆覺得哇沙米好吃多要了2次，婆婆說以為不用錢，結帳時才發現2份要價300元，因此與櫃檯人員理論，「加價OK啊！但你們要說一下價錢是多少」。蔣小姐認為，監視器確實說明有加點、沒報價，自己的姓名、正臉都被公布在網路上，感受非常差，有安全疑慮，因此也提告店家洩漏個資、違反消保法。

對此，嘉義市政府消保官指出，依據消保法，店家應向消費者說明使用方法、提供正確資訊，店家若送哇沙米之前沒有清楚告知價格，事後才追加報價，消費者有權可以不用給付。

▼雙方互相提告對簿公堂。

