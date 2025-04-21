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生雞肉煮前「要水洗嗎」許多人都弄錯　食藥署曝答案：小心細菌感染

▲▼雞肉,生肉,白肉,肉塊,生食材。（圖／翻攝自pixabay）

▲生雞肉烹煮前「別再水洗」，食藥署解釋背後原因。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人從市場買生雞肉回家，烹煮前可能都會先用清水沖洗，除去表面的髒汙，事實上「先用清水沖洗」是錯誤動作。衛福部食藥署表示，生雞肉上容易帶有沙門氏菌，清洗時濺起的水花可能會噴到其他食材或餐具上，反而會增加沙門氏菌感染風險。

一名女網友近日在臉書社團「家常菜」發文，困惑生雞肉烹煮前究竟該不該用水清洗，如果不清洗，她會覺得肉不太乾淨，但清洗了，又怕會出現沙門氏菌感染的問題，因此想求助廣大網友正確的作法到底是什麼，大家又會如何處理生雞肉。

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貼文曝光後立刻引發網友熱議，有人說，「你的手摸過生肉，要仔細清洗再去摸其他物品比較重要，摸過生肉，然後去拿菜刀、開冰箱，都比這個嚴重」、「洗只是把灰塵沖掉而已，細菌的話，空氣中和自來水中可能比雞肉上還多，所以我覺得沒必要洗」。

也有人說，「不用洗啊，煮的時候都超過100度，早就高溫殺菌了」、「不洗，但一定要煮熟才可以」、「我都用水川燙，再用水洗後，才烹調」、「重點是飛濺的水吧，改先盛水在盆裡然後再把雞肉放進去洗，水髒再換水，多重覆幾次，這樣就不會有水噴濺到問題」。

▲▼雞肉煮前別用水洗 一票人搞錯 食藥署給答案。（圖／翻攝自食藥署）

▲食藥署表示，清洗生雞肉可能會增加病菌感染的風險。（圖／翻攝自食藥署）

衛福部食藥署也曾在臉書表示，外面買回來的魚、生雞肉先清洗再煮會比較好嗎，相信很多人都會回答「是」，但清洗生雞肉可能會增加病菌感染的風險，呼籲大家「別再用清水洗生雞肉了」。

食藥署也解釋，生雞肉上易帶有沙門氏菌，清洗時濺起的水花可能會噴到其他食材或餐具上，若不慎感染，可能會導致腹瀉、發燒、腹部絞痛等急性腸胃炎症狀，嚴重時甚至會脫水。

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