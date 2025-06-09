　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大善人蘇慶福　當選好人好事代表理事長

▲▼ 。（圖／）

▲中華民國表揚好人好事運動協會第9屆理事長印信交接，由前任理事長陳昆和（左）交接給新任理事長蘇慶福（右）。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

生活中心／台北報導

中華民國表揚好人好事運動協會於昨（7）日下午於台北市天成大飯店舉行第9屆第1次會員（代表）大會暨改選第9屆理、監事及理事長。理事長由獲112年全國好人好事代表第一名殊榮的財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福當選，行善20年捐款近2億的他謙虛表示，將偕同協會的好人好事代表們，把善的種子傳播出去，廣傳善行和善念。

當選中華民國表揚好人好事運動協會第9屆理事長的蘇慶福謙虛表示，任期四年，任重道遠，每年會固定捐100萬，也希望大家有錢出錢、有力出力，大家一起存好心、說好話、做好事、當好人，把善的種子傳播出去，讓善心善舉持續溫暖傳播出去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲前總統府戰略顧問、前空軍司令張哲平上將（左）敬賀蘇慶福當選理事長。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

蘇慶福身兼中華民國退伍軍人協會總會、台北市退警協會榮譽的總顧問，投入敬軍近20年，盡其所能慰勞軍警。出席的前總統府戰略顧問、前空軍司令張哲平上將表示，過去在軍中便聽聞好人好事代表運動協會，以及蘇慶福理事長對社會弱勢團體、甚至國軍都有很多的善舉，因此希望在蘇理事長的帶領下，藉由眾多好人好事代表的拋磚引玉，讓社會變得更祥和、更溫暖。

名字中帶「福」字的蘇慶福，不僅自己感恩惜福，更大力分享福報。今年(114年)個人捐贈台北市兵役局、桃園市警察局、軍友社等單位共574萬，每年更將公司稅前盈餘的10%，稅後淨利的20%，合計30%拿來做社會公益，已經累計捐贈1億8000多萬。當選中華民國表揚好人好事運動協會第9屆理事長後，他的善心善舉只會更多，發願溫暖更多需要幫助的人。

▲▼ 。（圖／）

▲中華民國表揚好人好事運動協會第9屆第1次會員（代表）大會，由財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福（前排左七​）當選理事長。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響
老牌營造廠一天崩10案　建築業拉警報恐「集體斷氧」
包養妹變科技工程師！「甜心爸」看她手機怒了　硬上炒魷魚
獨／陶朱隱園借款剩53億待還　銀行團4條件寬緩
快訊／Uber宣布併購「皇冠大車隊」
快訊／殘殺酒店妹！26歲兇手長相曝　曾毆打超商店員
快訊／放棄台大！　雲林學霸最後決定曝
前駐關島處長溢領逾300萬房屋補助　監察院彈劾送懲戒法院
「Sweety」劉品言、曾之喬都結婚了！網列4共通點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

護理師曝最討厭病人「做1事」！她嘆一堆不聽勸：別為2000元賭命

農曆5月生肖運勢洗牌！屬豬有望升官進財、屬猴恐遇桃花劫

錄取台大嘆「前景絕望」！雲林學霸放棄夢想：家裡還有弟弟要扶養

大善人蘇慶福　當選好人好事代表理事長

快訊／午後雨彈開炸！17縣市大雨特報　下到深夜

Uber宣布併購本土計程車「皇冠大車隊」　尚待主管機關核准

首颱「蝴蝶」周四有機會生成　粉專：中南部、東部降雨機率高

頭獎衝10億「威力彩1招穩中」為何沒人試？網破盲點：買1張就夠了

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

護理師曝最討厭病人「做1事」！她嘆一堆不聽勸：別為2000元賭命

農曆5月生肖運勢洗牌！屬豬有望升官進財、屬猴恐遇桃花劫

錄取台大嘆「前景絕望」！雲林學霸放棄夢想：家裡還有弟弟要扶養

大善人蘇慶福　當選好人好事代表理事長

快訊／午後雨彈開炸！17縣市大雨特報　下到深夜

Uber宣布併購本土計程車「皇冠大車隊」　尚待主管機關核准

首颱「蝴蝶」周四有機會生成　粉專：中南部、東部降雨機率高

頭獎衝10億「威力彩1招穩中」為何沒人試？網破盲點：買1張就夠了

賴芊合氣炸暴走「開車拖行劉至翰」他臉部磨傷　驚悚畫面曝光！

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸　6／10起限量開賣

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

花蓮備妥13萬組緊急避難包+救護包　玉里19日起鄰里長新自配送

中石化董座指銀行協商已結束　再三強調：沒背書

電動滑板車「鋰電池起火」奪4命！　法13歲少年跳窗墜亡

記憶體報價上漲助攻！威剛5月營收41.69億元　創15年來單月新高

【又是高齡駕駛釀禍】76歲婦開車暴衝！連撞29車...1人不治

生活熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

做1類運動「大腸癌死亡率降37%」　還能防罹癌

想階級翻轉　他嘆：關鍵不是讀書，是婚姻

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

每年出國2次「一定要玩1禮拜」家境好？網曝關鍵

快訊／午後雨彈開炸！17縣市大雨特報　下到深夜

6家旅行業被廢照　觀光署公告解散23家名單一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面