大善人蘇慶福　當選好人好事代表理事長

▲中華民國表揚好人好事運動協會第9屆理事長印信交接，由前任理事長陳昆和（左）交接給新任理事長蘇慶福（右）。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

生活中心／台北報導

中華民國表揚好人好事運動協會於昨（7）日下午於台北市天成大飯店舉行第9屆第1次會員（代表）大會暨改選第9屆理、監事及理事長。理事長由獲112年全國好人好事代表第一名殊榮的財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福當選，行善20年捐款近2億的他謙虛表示，將偕同協會的好人好事代表們，把善的種子傳播出去，廣傳善行和善念。

當選中華民國表揚好人好事運動協會第9屆理事長的蘇慶福謙虛表示，任期四年，任重道遠，每年會固定捐100萬，也希望大家有錢出錢、有力出力，大家一起存好心、說好話、做好事、當好人，把善的種子傳播出去，讓善心善舉持續溫暖傳播出去。

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▲前總統府戰略顧問、前空軍司令張哲平上將（左）敬賀蘇慶福當選理事長。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）

蘇慶福身兼中華民國退伍軍人協會總會、台北市退警協會榮譽的總顧問，投入敬軍近20年，盡其所能慰勞軍警。出席的前總統府戰略顧問、前空軍司令張哲平上將表示，過去在軍中便聽聞好人好事代表運動協會，以及蘇慶福理事長對社會弱勢團體、甚至國軍都有很多的善舉，因此希望在蘇理事長的帶領下，藉由眾多好人好事代表的拋磚引玉，讓社會變得更祥和、更溫暖。

名字中帶「福」字的蘇慶福，不僅自己感恩惜福，更大力分享福報。今年(114年)個人捐贈台北市兵役局、桃園市警察局、軍友社等單位共574萬，每年更將公司稅前盈餘的10%，稅後淨利的20%，合計30%拿來做社會公益，已經累計捐贈1億8000多萬。當選中華民國表揚好人好事運動協會第9屆理事長後，他的善心善舉只會更多，發願溫暖更多需要幫助的人。

▲中華民國表揚好人好事運動協會第9屆第1次會員（代表）大會，由財團法人慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福（前排左七​）當選理事長。（圖／中華民國表揚好人好事運動協會提供）