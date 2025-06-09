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11萬噸殘骸的土資場沒錢處理　脆弱交通讓花蓮旅遊雪上加霜

傾倒的天王星大樓是寫生團來不及畫到的場景，但他們仍以攝影師黃庭筠的照片為本，作畫紀念。

▲傾倒的天王星大樓是寫生團來不及畫到的場景，但他們仍以攝影師黃庭筠的照片為本，作畫紀念。

圖文／鏡週刊

東華大學化學實驗室在震後因化學物品翻覆起火，燒了整整22個小時。寫生團進入實驗室內部時，現場仍是一片狼藉，建築內部天花板被煙燻黑，延伸至牆面向下漸層，留有火焰往上竄燒的痕跡。黃政強說：「我也曾經是東華的研究生，有人跟我說管理滿鬆散的，我就帶人趕快進去畫。」

那天出團的成員，還包括王煜松的同學徐立軒，二人國小、國中都是美術班，升高中時，徐立軒進入花蓮女中唯一收男學生的美術班，大學和王煜松都考上北藝大，畢業後又一起考進南藝大研究所，再先後返回花蓮定居。在15人隨機組團、機動性極高的寫生行動中，他們都屬高出席率團員，初次出團時二人都前往土資場，之後也一起到東華大學寫生。

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徐立軒在東華大學畫下了整個畫展中感觸最深的一張畫，是他站在燒黑的長廊中央，往另一頭望去，「我用東華大學裡被燒過的炭，畫那道長廊。下午，盡頭有陽光撒進來。」特別提到光，是因為它暗示了黑暗的盡頭處總有希望嗎？他沒有便捷地接受這個說法，只是再一次強調：「剛好我站在比較暗的地方，盡頭就有一道光進來。」

徐立軒在寫生團第一次出團時，臨時改變視角畫下同伴們，這天畫家和畫中成員在畫室相聚，距離寫生的當下已近1年過去。

▲徐立軒在寫生團第一次出團時，臨時改變視角畫下同伴們，這天畫家和畫中成員在畫室相聚，距離寫生的當下已近1年過去。

徐立軒在藝術創作的路上，並未如王煜松迅速找到定位且獲肯定。他在我們採訪第二天才加入，當時開車的王煜松是故事主述者，我只能趁空檔和徐立軒講幾句話，聽他說母親是兒童美術老師，他雖遺傳了美術天分，但也最抗拒當老師。就讀北藝大期間，他感覺自己的天分逐漸被稀釋，對當代藝術也有點消化不良，「教授不喜歡我的作品，我也對畫畫失去自信，感覺自己和同學的程度落差愈來愈大。」

天災頻仍　強震餘悸又遇颱風

畢業後，他陷入徬徨，以升學作為逃避，雖然仍持續創作，也在研二那年得到台南新藝獎，但研三、研四又停滯了，甚至跟著前女友的腳步去學做陶，畢業後還到美術用品店打工，「補貨啊什麼的，最後也覺得很無聊，和創作無關。」

一年後，他決定回花蓮。徐立軒說：「就覺得藝術家當不成，至少想要回花蓮，把我在外面學到的觀念帶給小朋友。當老師也是一條路啦。」他開陶藝教室，又熬了一年，逐漸穩定。去年2月，他在東大門夜市租了一間店面，販售陶藝作品，「結果四月就地震。店裡陶器摔壞了一半，生意也無法做了。地震之後，觀光客一路消失到年底，中間遇到颱風，蘇花公路又斷，根本沒有辦法。12月，我就把店收掉了。」

徐立軒在東華畫下黑暗長廊盡頭的光，就像花蓮震後等待復甦的隱喻。（花蓮地震寫生團提供）

▲徐立軒在東華畫下黑暗長廊盡頭的光，就像花蓮震後等待復甦的隱喻。（圖／花蓮地震寫生團提供）

我們當天的採訪，甚至被一則地震警報打斷，錄音戛然而止，後半的內容沒有錄到。地震最後沒有來，大雨來了，當晚我撐傘到東大門逛了一圈，試圖找到他已遷出的小店原址，毫無線索。賣藝品的那條街，也空闊得簡直像公休的日子。

盡頭的光到底在哪裡？我們側訪花蓮縣議員楊華美，主要詢問為何國福土資場的土方擱置了一年沒有處理？她很直接回答：「沒有錢處理。」花蓮在0403震後，共計有近200件紅、黃單待拆或需補強建築，但花蓮本身能夠拆除大樓的廠商並不多，「現在還有一棟馥邑京華，在中華路加油站後方，是集合式住宅，人都清空了，但先前一直未能公費拆除。」她協力在縣府與中央來回往返處理，終於同意公費拆除，「花蓮縣政府技術有困難，只能負責協調當地居民後續，主要由中央來拆，目前仍在等行政院核定的階段。」

拆了之後呢？土方又要運到國福土資場？楊華美曾詢問環保局，土資場的處理究竟卡在哪裡？也是資金。環保局預估處理需要四億多元預算，向中央申請，「應該是被退，來來回回三、四次，最後得到的金額只有二億多元。」

觀光重挫　遊客銳減危及生計

無限堆積擱置的土方，還不是花蓮震後遭遇最大的挑戰，觀光才是。楊華美說，花蓮有好山好水，遊客量一直很穩定，即使2018年震後都沒受到太大影響，只跌了將近一成，「但去年這次，跌到剩二、三成，是十年來我覺得最嚴重的一次。不管是民宿旅館業、餐飲業、遊覽車小巴士，都直接影響到。還有仰賴太魯閣觀光業維生的清潔打掃、做生意的人，全部失業。國家公園管理處說可能8年、10年都無法恢復，現在就是把路鋪好，但是內部的生態、觀光步道等，已經是完全毀壞了。」

中央推的一日遊補助，也未能起到太大作用，「你來就是很快速地遊覽、玩，但不會留下來深度旅遊。花蓮應該要思考的是，太魯閣之外的替代方案是什麼？我們有原住民文化，自然資源也很豐富，能如何利用？花蓮的交通也很脆弱，大家來花蓮，想到交通這麼危險，還要來嗎？台灣的國旅市場衰退已久，多重因素都讓花蓮雪上加霜。」去年底，花蓮縣政府編列10億元預算廣發3千元振興券，也沒能扭轉頹勢。楊華美說：「那是短視近利的政策。」

吳優說土資場的黑網像水紋，以寫意的方式畫下她對已逝建築的想念。

▲吳優說土資場的黑網像水紋，以寫意的方式畫下她對已逝建築的想念。

去年10月底，強颱康納自東部登陸，花蓮震後土質鬆軟，大雨後山區土石流，造成大量樹倒，海岸布滿漂流木，政府處理量能嚴重不足，最後開放民眾撿拾，地震寫生團也再次集結。王煜松說：「我活到30歲，從來沒看過花蓮的海邊看不到海灘，全部都是漂流木。那時撿漂流木變成花蓮的全民運動，路上大家騎機車，前面就是載漂流木。我覺得這件事很有趣，所以就擬了新的計畫，把漂流木組成畫架，搬回上游。我們一樣是要去寫生，可是我們寫生的畫架，是用漂流木做的。」


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